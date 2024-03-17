Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что необходимо воспользоваться слабостью кремлевского диктатора Владимира Путина для победы в развязанной Кремлем преступной войне.

Каким Буданов видит путь к победе Украины в войне

Глава ГУР отметил, что на фоне рейдов добровольческих повстанческих батальонов РДК, ЛСР и Сибату в приграничные районы на территории российских Белгородской и Курской областей, многочисленных инцидентов на избирательных участках на так называемых "выборах" президента РФ была разоблачена слабость Путина.

Выступая на Форуме в поддержку повстанческих российских добробатов Буданов отметил, что рейды ЛСР, РДК и Сиббату в приграничные районы на территории РФ являются лишь началом их борьбы за собственную страну.

Граждане РФ решили освободить свою страну от узурпировавшего власть старого человека и его приспешников, незаконно изменившего Конституцию и живущего в альтернативной реальности со своими муртадами, — подчеркнул глава ГУР. Поделиться

Путин оконфузился проведение нелегитимных выборов

Глава украинской военной разведки отметил, что так называемые "выборы" президента РФ нелегитимны.

Какой бы результат ни написала российская центральная избирательная комиссия, это фальшивка, поскольку выборы не состоялись не только в приграничных областях. Большое количество участков не сможет посчитать бюллетени, потому что российские активисты, осознавая всю подлость этих "выборов", портят их, — пояснил Буданов. Поделиться

Он добавил, что не имея возможности оказывать открытое сопротивление преступной российской власти, россияне начали массово портить бюллетени на избирательных участках, выражая таким образом свое отношение к действующей власти.

Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, не способным обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и элитами, подчеркнул Буданов. Поделиться

Он добавил, что кремлевский диктатор больше всего боится продемонстрировать собственную слабость, и именно это произошло на фоне происходящих в России последних событий.