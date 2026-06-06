Буданов у Польщі спробує владнати скандал з "Героями УПА"

Згідно з даними інсайдерів, 6 червня очільник Офісу президента України Кирил Буданов проведе переговори з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Зустріч сторін відбудеться у Варшаві.

Скандал з "Героями УПА". Буданов уже прибув до Польщі

Як вдалося дізнатися журналістам, очільник ОПУ налаштований зробити все можливе, щоб усунути напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом.

Вона з’явилася після того, як український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Саме цей крок став причиною різкої критики української влади з боку польських політиків. Деякі з них навіть почала вимагати заблокувати вступ України до ЄС.

Міністерство оборони країни не розкриває подробиць зустрічі. Втім, очікується, що сьогоднішні переговори в Міністерстві національної оборони також будуть значною мірою присвячені цьому питанню. Поширити

За словами інсайдерів, офіційна Варшава налаштована чітко розтлумачити Кирилу Буданову свою позицію щодо згадок про УПА в українському публічному та військовому дискурсі.