Буданов у Польщі спробує владнати скандал з "Героями УПА"

Згідно з даними інсайдерів, 6 червня очільник Офісу президента України Кирил Буданов проведе переговори з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Зустріч сторін відбудеться у Варшаві.
Головні тези:
- Поки Міністерство оборони Польщі не хоче не розкривати деталі зустрічі.
- Кирило Буданов також утримується від коментарів з цього приводу.
Скандал з "Героями УПА". Буданов уже прибув до Польщі
Як вдалося дізнатися журналістам, очільник ОПУ налаштований зробити все можливе, щоб усунути напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом.
Вона з’явилася після того, як український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.
Саме цей крок став причиною різкої критики української влади з боку польських політиків. Деякі з них навіть почала вимагати заблокувати вступ України до ЄС.
За словами інсайдерів, офіційна Варшава налаштована чітко розтлумачити Кирилу Буданову свою позицію щодо згадок про УПА в українському публічному та військовому дискурсі.
Також відомо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький 5 червня вже зустрівся з главою Офісу президента України — у центрі їхньої уваги також був скандал довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.
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