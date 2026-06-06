Буданов у Польщі спробує владнати скандал з "Героями УПА"
Категорія
Політика
Дата публікації

Буданов у Польщі спробує владнати скандал з "Героями УПА"

Буданов
Джерело:  RMF 24

Згідно з даними інсайдерів, 6 червня очільник Офісу президента України Кирил Буданов проведе переговори з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Зустріч сторін відбудеться у Варшаві.

Головні тези:

  • Поки Міністерство оборони Польщі не хоче не розкривати деталі зустрічі. 
  • Кирило Буданов також утримується від коментарів з цього приводу.

Скандал з "Героями УПА". Буданов уже прибув до Польщі

Як вдалося дізнатися журналістам, очільник ОПУ налаштований зробити все можливе, щоб усунути напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом.

Вона з’явилася після того, як український лідер Володимир Зеленський ухвалив рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

Саме цей крок став причиною різкої критики української влади з боку польських політиків. Деякі з них навіть почала вимагати заблокувати вступ України до ЄС.

Міністерство оборони країни не розкриває подробиць зустрічі. Втім, очікується, що сьогоднішні переговори в Міністерстві національної оборони також будуть значною мірою присвячені цьому питанню.

За словами інсайдерів, офіційна Варшава налаштована чітко розтлумачити Кирилу Буданову свою позицію щодо згадок про УПА в українському публічному та військовому дискурсі.

Також відомо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький 5 червня вже зустрівся з главою Офісу президента України — у центрі їхньої уваги також був скандал довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польща могла таємно передати Україні протибалістичні ракети — аналітики
навроцький
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща віддала РФ археолога Бутягіна — його екстрадиції вимагала Україна
Бутягін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі
Навроцький невдоволений рішенням української влади

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?