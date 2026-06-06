Буданов в Польше попытается разрешить скандал с "Героями УПА"

Скандал с "Героями УПА". Буданов уже прибыл в Польшу

Как удалось узнать журналистам, глава ОПУ настроен сделать все возможное, чтобы устранить напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом.

Она появилась после того, как украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.

Именно этот шаг стал причиной резкой критики украинских властей со стороны польских политиков. Некоторые из них даже потребовали заблокировать вступление Украины в ЕС.

Министерство обороны страны не раскрывает подробности встречи. Впрочем, ожидается, что сегодняшние переговоры в Министерстве национальной обороны также будут в значительной степени посвящены этому вопросу. Поделиться

По словам инсайдеров, официальная Варшава настроена четко разъяснить Кириллу Буданову свою позицию по поводу упоминаний об УПА в украинском публичном и военном дискурсе.