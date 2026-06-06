Буданов в Польше попытается разрешить скандал с "Героями УПА"

Согласно данным инсайдеров, 6 июня глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов проведет переговоры с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камишем. Встреча сторон состоится в Варшаве.
Главные тезисы
- Пока что Министерство обороны Польши не хочет не раскрывать детали встречи.
- Кирилл Буданов также воздерживается от комментариев на этот счет.
Скандал с "Героями УПА". Буданов уже прибыл в Польшу
Как удалось узнать журналистам, глава ОПУ настроен сделать все возможное, чтобы устранить напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом.
Она появилась после того, как украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.
Именно этот шаг стал причиной резкой критики украинских властей со стороны польских политиков. Некоторые из них даже потребовали заблокировать вступление Украины в ЕС.
По словам инсайдеров, официальная Варшава настроена четко разъяснить Кириллу Буданову свою позицию по поводу упоминаний об УПА в украинском публичном и военном дискурсе.
Также известно, что заместитель главы МИД Польши Марчин Босацкий 5 июня уже встретился с главой Офиса президента Украины — в центре их внимания также был скандал вокруг наименования подразделения ССО в честь Героев УПА.
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