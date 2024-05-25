Буданов уперше описав своє незвичне хобі під час війни — відео

Як зізнався шеф української розвідки Кирило Буданов, йому підіймає настрій колекціонування фігурок знищених кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації.

Буданов мріє знищити увесь ЧФ РФ

Спочатку про свою схему “розвантаження” розповів віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами останнього, він отримує задоволення, коли бачить кількість техніки, яку щоденно знищують дрони українського виробництва.

Як виявилося, після цього він вирушає до театру, щоб відпочити та набратися сил.

Окрім того, Михайло Федоров поцікавився у начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, що йому дає сили та натхнення продовжувати війну з ворогом.

Глава української розвідки відверто зізнався, що в нього також є особливе хобі, про яке він раніше ніколи не розповідав.

Ну, якщо говорити про морські дрони (для знищення сил РФ — ред.), то в мене модельки кораблів стоять. Новий з’являється — новий-новий-новий-новий… Так, сповідаюся, що колись повну полицю заставлю. Це буде означати, що Чорноморський флот РФ закінчився. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Варто звернути увагу на те, що усі присутні в залі відреагували на заяву шефа української розвідки бурхливими оплесками.

А Михайло Федоров закликав Lego зробити для Кирила Буданова абсолютно всі модельки човнів ЧФ РФ, яку незабаром будуть знищені.

ГУР також планує знищити Кримський міст

Нещодавно шеф ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що незаконно побудований Кримський міст залишається однією з головних цілей для України у війні проти РФ.

Згідно з його даними, наразі ворог робить все можливе, щоб захистити міст він нової атаки, однак розвідка та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Як вдалося з’ясувати журналістам, це може статися у першій половині 2024 року.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

За попередніми даними, для знищення мосту Україна може використати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.