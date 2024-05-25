Буданов впервые описал свое необычное хобби во время войны — видео

Буданов мечтает уничтожить весь ЧФ РФ

Сначала о своей схеме "разгрузки" рассказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам последнего, он получает удовольствие, видя количество техники, которую ежедневно уничтожают дроны украинского производства.

Как оказалось, после этого он отправляется в театр, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Кроме того Михаил Федоров поинтересовался у начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, что ему дает силы и вдохновение продолжать войну с врагом.

Глава украинской разведки откровенно признался, что у него тоже есть интересное хобби, о котором он раньше никогда не рассказывал.

Ну, если говорить о морских дронах (для уничтожения сил РФ — ред.), то у меня модельки кораблей стоят. Новый появляется — новый-новый-новый… Да, надеюсь, что когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот РФ закончился. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

Стоит обратить внимание, что все присутствующие в зале отреагировали на заявление шефа украинской разведки бурными аплодисментами.

А Михаил Федоров призвал Lego сделать для Кирилла Буданова абсолютно все модельки кораблей ЧФ РФ, которые вскоре будут уничтожены.

ГУР также планирует уничтожить Крымский мост

Недавно шеф ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что незаконно построенный Крымский мост остается одной из главных целей для Украины в войне против РФ.

Согласно его данным, враг делает все возможное, чтобы защитить мост он новой атаки, однако разведка и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Как удалось узнать журналистам, это может произойти в первой половине 2024 года.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

По предварительным данным, для уничтожения моста Украина может использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.