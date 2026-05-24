Буде відкрито Ормузьку протоку — Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації

Буде відкрито Ормузьку протоку — Трамп

Donald Trump
Трамп

За словами американського лідера Дональда Трампа, меморандум про взаєморозуміння стосовно мирної угоди з Іраном здебільшого узгоджений. На цьому тлі президент США анонсував відкриття Ормузької протоки.

Головні тези:

  • Угода також передбачає зупинку бойових дій на Близькому Сході та розморожування 25 мільярдів доларів іранських коштів.
  • США та Іран домовилися про скорочення присутності ВМС США в регіоні.

США нібито дійшли згоди з Іраном

Як зазначив очільник Білого дому, нещодавно відбулися телефонні перемовини з лідерами низки мусульманських країн, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну.

Також Дональд Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як вдалося дізнатися журналістам, згаданий Трампом меморандум передбачає зупинку бойових дій, зокрема й у Лівані.

Окрім того, у цьому документі йдетсья про розморожування 25 мільярдів доларів іранських коштів — натомість офіційний Тегеран буде забов’язаний стабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході.

На цьому тлі США та Іран домовилися про скороченняприсутності ВМС США в районі Ормузької протоки, а також відведення американських військ далі від кордонів Ірану.

План передбачає 30-денний термін після підписання меморандуму для остаточного узгодження параметрів ядерної угоди. Паралельно з цим Іран та Оман мають зафіксувати технічні умови транзиту та контролю в Ормузькій протоці.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Члени НАТО збираються обговорювати "розчарування" Трампа
Трамп досі лютує через позицію НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа усунула Ізраїль від переговорів з Іраном
США
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Перехитрити Трампа. Китай скасував мита на товари з країн Африки
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?