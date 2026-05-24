Буде відкрито Ормузьку протоку — Трамп

За словами американського лідера Дональда Трампа, меморандум про взаєморозуміння стосовно мирної угоди з Іраном здебільшого узгоджений. На цьому тлі президент США анонсував відкриття Ормузької протоки.

США нібито дійшли згоди з Іраном

Як зазначив очільник Білого дому, нещодавно відбулися телефонні перемовини з лідерами низки мусульманських країн, зокрема Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну.

Також Дональд Трамп мав розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку. Дональд Трамп Президент США

Як вдалося дізнатися журналістам, згаданий Трампом меморандум передбачає зупинку бойових дій, зокрема й у Лівані.

Окрім того, у цьому документі йдетсья про розморожування 25 мільярдів доларів іранських коштів — натомість офіційний Тегеран буде забов’язаний стабілізувати безпекову ситуацію на Близькому Сході.

На цьому тлі США та Іран домовилися про скороченняприсутності ВМС США в районі Ормузької протоки, а також відведення американських військ далі від кордонів Ірану.