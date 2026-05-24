Будет открыт Ормузский пролив — Трамп

По словам американского лидера Дональда Трампа, меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном в основном согласован. На этом фоне президент США анонсировал открытие Ормузского пролива.

США якобы пришли к соглашению с Ираном

Как отметил глава Белого дома, недавно состоялись телефонные переговоры с лидерами ряда мусульманских стран, в частности, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.

Также Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Окончательные аспекты и детали соглашения обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Кроме многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив. Дональд Трамп Президент США

Как удалось узнать журналистам, упомянутый Трампом меморандум предусматривает остановку боевых действий, в том числе и в Ливане.

Кроме того, в этом документе речь идет о размораживании 25 миллиардов долларов иранских средств — официальный Тегеран будет обязан стабилизировать ситуацию безопасности на Ближнем Востоке.

На этом фоне США и Иран договорились о сокращении присутствия ВМС США в районе Ормузского пролива, а также отводе американских войск подальше от границ Ирана.