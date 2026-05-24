Будет открыт Ормузский пролив — Трамп

По словам американского лидера Дональда Трампа, меморандум о взаимопонимании по мирному соглашению с Ираном в основном согласован. На этом фоне президент США анонсировал открытие Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Соглашение также предусматривает остановку боевых действий на Ближнем Востоке и размораживание 25 миллиардов долларов иранских средств.
- США и Иран договорились о сокращении присутствия ВМС США в регионе.
США якобы пришли к соглашению с Ираном
Как отметил глава Белого дома, недавно состоялись телефонные переговоры с лидерами ряда мусульманских стран, в частности, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.
Также Дональд Трамп беседовал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Как удалось узнать журналистам, упомянутый Трампом меморандум предусматривает остановку боевых действий, в том числе и в Ливане.
Кроме того, в этом документе речь идет о размораживании 25 миллиардов долларов иранских средств — официальный Тегеран будет обязан стабилизировать ситуацию безопасности на Ближнем Востоке.
На этом фоне США и Иран договорились о сокращении присутствия ВМС США в районе Ормузского пролива, а также отводе американских войск подальше от границ Ирана.
