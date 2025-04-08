"Будемо боротися до кінця". Китай публічно пригрозив Трампу
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Будемо боротися до кінця". Китай публічно пригрозив Трампу

Сі
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Джерело:  Financial Times

Офіційний Пекін попередив Білий дім, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо американський лідер Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.

Головні тези:

  • Конфлікт між США та Китаєм може призвести до несприятливих наслідків для світової торгівлі.
  • Експерти запевняють, що ситуація схожа на гру на витривалість, де важливою буде стратегія та переговорна позиція сторін.

Китай обіцяє дати відсіч Трампу

Першими з цією заявою виступили представники Міністерства торгівлі Китаю.

За словами чиновників, якщо Дональд Трамп продовжать впроваджувати ці ескалаційні тарифні заходи, команда Сі Цзіньпіна рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів.

Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, ми будемо буде боротися до кінця, — наголосили представники китайського міністерства торгівлі.

Що важливо розуміти, 7 квітня Пекін публічно пригрозив, що введе 34% тарифи на американський імпорт після того, як американські мита на китайські товари набудуть чинності.

На цьому тлі президент США заявив, що готовий ввести додаткові 50% мита, що, за деякими оцінками, призведе до загальних обмежень на китайські товари у більш ніж 120%.

Ситуацію, що склалася, прокоментував головний економіст ING у Китаї Лінн Сонг.

Наразі це більше схоже на перевірку на витривалість — хто відчує біль першим і кому доведеться сісти за стіл переговорів з дещо слабшою переговорною позицією, — заявив він.

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