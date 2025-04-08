"Будемо боротися до кінця". Китай публічно пригрозив Трампу

Офіційний Пекін попередив Білий дім, що вживатиме подальших заходів у відповідь, якщо американський лідер Дональд Трамп виконає свою погрозу запровадити додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари.

Китай обіцяє дати відсіч Трампу

Першими з цією заявою виступили представники Міністерства торгівлі Китаю.

За словами чиновників, якщо Дональд Трамп продовжать впроваджувати ці ескалаційні тарифні заходи, команда Сі Цзіньпіна рішуче вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів.

Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, ми будемо буде боротися до кінця, — наголосили представники китайського міністерства торгівлі. Поширити

Що важливо розуміти, 7 квітня Пекін публічно пригрозив, що введе 34% тарифи на американський імпорт після того, як американські мита на китайські товари набудуть чинності.

На цьому тлі президент США заявив, що готовий ввести додаткові 50% мита, що, за деякими оцінками, призведе до загальних обмежень на китайські товари у більш ніж 120%.

Ситуацію, що склалася, прокоментував головний економіст ING у Китаї Лінн Сонг.