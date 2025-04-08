"Будем бороться до конца". Китай публично пригрозил Трампу

Официальный Пекин предупредил Белый дом, что будет предпринимать дальнейшие ответные меры, если американский лидер Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары.

Китай обещает дать отпор Трампу

Первыми с этим заявлением выступили представители Министерства торговли Китая.

По словам чиновников, если Дональд Трамп продолжат внедрять эти эскалационные тарифные меры, команда Си Цзиньпина будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов.

Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, мы будем бороться до конца, — подчеркнули представители китайского министерства торговли. Поделиться

Что важно понимать, 7 апреля Пекин публично пригрозил, что введет 34% тарифы на американский импорт после того, как американские пошлины на китайские товары вступят в силу.

На этом фоне президент США заявил, что готов ввести дополнительные 50% пошлины, что, по некоторым оценкам, приведет к общим ограничениям на китайские товары более чем в 120%.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный экономист ING в Китае Линн Сонг.