"Будем бороться до конца". Китай публично пригрозил Трампу

Официальный Пекин предупредил Белый дом, что будет предпринимать дальнейшие ответные меры, если американский лидер Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары.
Главные тезисы
- Конфликт между США и Китаем может привести к неблагоприятным последствиям для мировой торговли.
- Эксперты уверяют, что ситуация похожа на игру на выносливость, где важна стратегия и переговорная позиция сторон.
Китай обещает дать отпор Трампу
Первыми с этим заявлением выступили представители Министерства торговли Китая.
По словам чиновников, если Дональд Трамп продолжат внедрять эти эскалационные тарифные меры, команда Си Цзиньпина будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов.
Что важно понимать, 7 апреля Пекин публично пригрозил, что введет 34% тарифы на американский импорт после того, как американские пошлины на китайские товары вступят в силу.
На этом фоне президент США заявил, что готов ввести дополнительные 50% пошлины, что, по некоторым оценкам, приведет к общим ограничениям на китайские товары более чем в 120%.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный экономист ING в Китае Линн Сонг.
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