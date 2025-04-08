"Будем бороться до конца". Китай публично пригрозил Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации

"Будем бороться до конца". Китай публично пригрозил Трампу

Китай обещает дать отпор Трампу
Read in English
Читати українською
Источник:  Financial Times

Официальный Пекин предупредил Белый дом, что будет предпринимать дальнейшие ответные меры, если американский лидер Дональд Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайские товары.

Главные тезисы

  • Конфликт между США и Китаем может привести к неблагоприятным последствиям для мировой торговли.
  • Эксперты уверяют, что ситуация похожа на игру на выносливость, где важна стратегия и переговорная позиция сторон.

Китай обещает дать отпор Трампу

Первыми с этим заявлением выступили представители Министерства торговли Китая.

По словам чиновников, если Дональд Трамп продолжат внедрять эти эскалационные тарифные меры, команда Си Цзиньпина будет решительно принимать контрмеры для защиты своих прав и интересов.

Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, мы будем бороться до конца, — подчеркнули представители китайского министерства торговли.

Что важно понимать, 7 апреля Пекин публично пригрозил, что введет 34% тарифы на американский импорт после того, как американские пошлины на китайские товары вступят в силу.

На этом фоне президент США заявил, что готов ввести дополнительные 50% пошлины, что, по некоторым оценкам, приведет к общим ограничениям на китайские товары более чем в 120%.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал главный экономист ING в Китае Линн Сонг.

Пока это больше похоже на проверку на выносливость — кто почувствует боль первым и кому придется сесть за стол переговоров с более слабой переговорной позицией, — заявил он.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это ужасно". Трамп публично раскритиковал Путина и Россию
The White House
Трамп жестко высказался о действиях России
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Маск рассорились из-за новых пошлин
Маск разочаровался в тарифной политике Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о принятии исторического решения для США
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?