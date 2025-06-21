"Будемо чекати фідбек". Зеленський звернувся з пропозицією до США
Категорія
Україна
Дата публікації

"Будемо чекати фідбек". Зеленський звернувся з пропозицією до США

Україна хоче купити зброю у США
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час саміту G7 перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та глав ОПУ Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту пакет необхідної зброї, яку Україна готова придбати у Штатів.

Головні тези:

  • Україна готова придбати необхідну зброю, зокрема системи ППО "Patriot".
  • На думку президента, він може домовитися про це безпосередньо з Трампом.

Україна хоче купити зброю у США

За словами глави держави, у Канаді відбулася зустріч міністерки Свириденко з секретарем Бессентом, під час якої також був присутній Андрій Єрмак.

Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек, — розповів Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня.

Як стверджує український лідер, йдеться про велику суму, в яку також увійшли системи ППО "Patriot".

Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Ще тиждень тому глава держави офіційно підтвердив, що є пакет зброї, який Україна хотіла б закупити в США.

За словами Володимира Зеленського, про нього можна домовитися лише на рівні лідерів, однак офіційний Київ веде діалог з американськими виробниками щодо можливості закупівлі деякої зброї.

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