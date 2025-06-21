"Будемо чекати фідбек". Зеленський звернувся з пропозицією до США

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час саміту G7 перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та глав ОПУ Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту пакет необхідної зброї, яку Україна готова придбати у Штатів.

Україна хоче купити зброю у США

За словами глави держави, у Канаді відбулася зустріч міністерки Свириденко з секретарем Бессентом, під час якої також був присутній Андрій Єрмак.

Вони проговорювали мінеральну угоду, наші наступні кроки тощо. А також вони з Андрієм передали Бессенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек, — розповів Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 21 червня. Поширити

Як стверджує український лідер, йдеться про велику суму, в яку також увійшли системи ППО "Patriot".

Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції. Володимир Зеленський Президент України

Ще тиждень тому глава держави офіційно підтвердив, що є пакет зброї, який Україна хотіла б закупити в США.