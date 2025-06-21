"Будемо чекати фідбек". Зеленський звернувся з пропозицією до США

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що під час саміту G7 перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та глав ОПУ Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скотту Бессенту пакет необхідної зброї, яку Україна готова придбати у Штатів.
Головні тези:
- Україна готова придбати необхідну зброю, зокрема системи ППО "Patriot".
- На думку президента, він може домовитися про це безпосередньо з Трампом.
Україна хоче купити зброю у США
За словами глави держави, у Канаді відбулася зустріч міністерки Свириденко з секретарем Бессентом, під час якої також був присутній Андрій Єрмак.
Як стверджує український лідер, йдеться про велику суму, в яку також увійшли системи ППО "Patriot".
Ще тиждень тому глава держави офіційно підтвердив, що є пакет зброї, який Україна хотіла б закупити в США.
За словами Володимира Зеленського, про нього можна домовитися лише на рівні лідерів, однак офіційний Київ веде діалог з американськими виробниками щодо можливості закупівлі деякої зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-