"Будем ждать фидбек". Зеленский обратился с предложением к США

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время саммита G7 первый вице-премьер-министр - министер экономики Юлия Свириденко и глав ОПУ Андрей Ермак передали министру финансов США Скотту Бессенту пакет необходимого оружия, которое Украина готова приобрести у Штатов.

Украина хочет купить оружие у США

По словам главы государства, в Канаде состоялась встреча министра Свириденко с секретарем Бессентом, во время которой также присутствовал Андрей Ермак.

Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и т.д. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек, — рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами 21 июня. Поделиться

Как утверждает украинский лидер, речь идет о большой сумме, в которую также вошли системы ПВО "Patriot".

Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции. Владимир Зеленский Президент Украины

Еще неделю назад глава государства официально подтвердил, что есть оружейный пакет, который Украина хотела бы закупить у США.