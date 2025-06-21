"Будем ждать фидбек". Зеленский обратился с предложением к США
Категория
Украина
Дата публикации

"Будем ждать фидбек". Зеленский обратился с предложением к США

Украина хочет купить оружие у США
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Источник:  Интерфакс-Украина

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время саммита G7 первый вице-премьер-министр - министер экономики Юлия Свириденко и глав ОПУ Андрей Ермак передали министру финансов США Скотту Бессенту пакет необходимого оружия, которое Украина готова приобрести у Штатов.

Главные тезисы

  • Украина готова приобрести необходимое оружие, в частности, системы ПВО "Patriot".
  • По мнению президента, он может договориться об этом напрямую с Трампом.

Украина хочет купить оружие у США

По словам главы государства, в Канаде состоялась встреча министра Свириденко с секретарем Бессентом, во время которой также присутствовал Андрей Ермак.

Они проговаривали минеральное соглашение, наши следующие шаги и т.д. А также они с Андреем передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек, — рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами 21 июня.

Как утверждает украинский лидер, речь идет о большой сумме, в которую также вошли системы ПВО "Patriot".

Как я и сказал, мы готовы найти деньги на весь этот пакет. С президентом Трампом это одна из тем для обсуждения. Мне кажется, что нам нужно проговорить и санкции.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Еще неделю назад глава государства официально подтвердил, что есть оружейный пакет, который Украина хотела бы закупить у США.

По словам Владимира Зеленского, о нем можно договориться на уровне лидеров, однако официальный Киев ведет диалог с американскими производителями по поводу возможности закупки некоторого оружия.

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