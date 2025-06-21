"Будем ждать фидбек". Зеленский обратился с предложением к США

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что во время саммита G7 первый вице-премьер-министр - министер экономики Юлия Свириденко и глав ОПУ Андрей Ермак передали министру финансов США Скотту Бессенту пакет необходимого оружия, которое Украина готова приобрести у Штатов.
Главные тезисы
- Украина готова приобрести необходимое оружие, в частности, системы ПВО "Patriot".
- По мнению президента, он может договориться об этом напрямую с Трампом.
Украина хочет купить оружие у США
По словам главы государства, в Канаде состоялась встреча министра Свириденко с секретарем Бессентом, во время которой также присутствовал Андрей Ермак.
Как утверждает украинский лидер, речь идет о большой сумме, в которую также вошли системы ПВО "Patriot".
Еще неделю назад глава государства официально подтвердил, что есть оружейный пакет, который Украина хотела бы закупить у США.
По словам Владимира Зеленского, о нем можно договориться на уровне лидеров, однако официальный Киев ведет диалог с американскими производителями по поводу возможности закупки некоторого оружия.
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