Будівництво оборонних споруд. Кабмін додатково надасть понад 8 млрд грн

Уряд України 23 квітня вирішив виділити додаткові 8 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.
Кабмін надав додаткові кошти на будівництво фортифікацій
Понад 8 млрд грн на фортифікації вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд направив близько 38 млрд грн.
Будівництво фортифікацій на полі бою
Влада України почала у посиленому темпі будувати оборонні споруди поблизу лінії фронту, щоб стримати потенційний наступ росіян і не допустити глибокого прориву військ окупантів.
А нещодавно Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.
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