Будівництво оборонних споруд. Кабмін додатково надасть понад 8 млрд грн
Категорія
Економіка
Дата публікації

Будівництво оборонних споруд. Кабмін додатково надасть понад 8 млрд грн

Денис Шмигаль
Окоп

Уряд України 23 квітня вирішив виділити додаткові 8 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд.

Кабмін надав додаткові кошти на будівництво фортифікацій

Понад 8 млрд грн на фортифікації вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання — створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд направив близько 38 млрд грн.

Будівництво фортифікацій на полі бою

Влада України почала у посиленому темпі будувати оборонні споруди поблизу лінії фронту, щоб стримати потенційний наступ росіян і не допустити глибокого прориву військ окупантів.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого настання росіян.

А нещодавно Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.

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