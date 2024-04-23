Будівництво оборонних споруд. Кабмін додатково надасть понад 8 млрд грн

Кабмін надав додаткові кошти на будівництво фортифікацій

Понад 8 млрд грн на фортифікації вдалося виділити завдяки перерозподілу видатків державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання — створити надійний оборонний вал, який захистить наших воїнів та надасть переваги нашій армії на полі бою. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Шмигаль уточнив, що з початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів уряд направив близько 38 млрд грн.

Будівництво фортифікацій на полі бою

Влада України почала у посиленому темпі будувати оборонні споруди поблизу лінії фронту, щоб стримати потенційний наступ росіян і не допустити глибокого прориву військ окупантів.

На початку квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для подальшого захисту від можливого настання росіян. Поширити

А нещодавно Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів у кількох областях.