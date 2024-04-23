Строительство оборонительных сооружений. Кабмин дополнительно предоставит более 8 млрд грн
Категория
Экономика
Дата публикации

Строительство оборонительных сооружений. Кабмин дополнительно предоставит более 8 млрд грн

Денис Шмыгаль
Окоп
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Правительство Украины 23 апреля решило выделить дополнительные 8 млрд грн на строительство фортификационных сооружений.

Кабмин предоставил дополнительные средства на строительство фортификаций

Более 8 млрд грн на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст преимущество нашей армии на поле боя.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей правительство направило около 38 млрд грн.

Строительство фортификаций на поле боя

Власти Украины начали в усиленном темпе строить оборонительные сооружения у линии фронта, чтобы сдержать потенциальное наступление россиян и не допустить глубокого прорыва войск оккупантов.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян.

А недавно Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.

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