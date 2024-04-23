Строительство оборонительных сооружений. Кабмин дополнительно предоставит более 8 млрд грн

Правительство Украины 23 апреля решило выделить дополнительные 8 млрд грн на строительство фортификационных сооружений.
Кабмин предоставил дополнительные средства на строительство фортификаций
Более 8 млрд грн на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей правительство направило около 38 млрд грн.
Строительство фортификаций на поле боя
Власти Украины начали в усиленном темпе строить оборонительные сооружения у линии фронта, чтобы сдержать потенциальное наступление россиян и не допустить глубокого прорыва войск оккупантов.
А недавно Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-