Строительство оборонительных сооружений. Кабмин дополнительно предоставит более 8 млрд грн

Кабмин предоставил дополнительные средства на строительство фортификаций

Более 8 млрд грн на фортификации удалось выделить благодаря перераспределению расходов государственного бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

И на этом не собираемся останавливаться. Наша задача — создать надежный оборонительный вал, который защитит наших воинов и даст преимущество нашей армии на поле боя. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль уточнил, что с начала 2024 года на укрепление оборонных рубежей правительство направило около 38 млрд грн.

Строительство фортификаций на поле боя

Власти Украины начали в усиленном темпе строить оборонительные сооружения у линии фронта, чтобы сдержать потенциальное наступление россиян и не допустить глубокого прорыва войск оккупантов.

В начале апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина строит три линии фортификационных сооружений для дальнейшей защиты от возможного наступления россиян. Поделиться

А недавно Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.