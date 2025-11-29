Будуть нові санкційні рішення України стосовно Росії — Зеленський
Будуть нові санкційні рішення України стосовно Росії — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Завтра будуть укази щодо нових санкційних рішень, які стануть продовженням тиску партнерів на Росію за розв’язану нею війну.

Головні тези:

  • Завтра очікується ухвалення нових санкційних рішень України стосовно Росії за розв'язану нею війну.
  • Президент Зеленський анонсував спільні з партнерами санкції для послаблення російської здатності воювати.

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Будуть нові наші санкційні рішення — у розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну, і наші санкції, які ми будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази — будуть завтра.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент також повідомив, що пропозиції України щодо санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.

Також Зеленський заявив про те, що сьогодні увечері — за американським часом — українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.

Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, і я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами.

