Будуть нові санкційні рішення України стосовно Росії — Зеленський

Завтра будуть укази щодо нових санкційних рішень, які стануть продовженням тиску партнерів на Росію за розв’язану нею війну.
Головні тези:
- Завтра очікується ухвалення нових санкційних рішень України стосовно Росії за розв'язану нею війну.
- Президент Зеленський анонсував спільні з партнерами санкції для послаблення російської здатності воювати.
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент також повідомив, що пропозиції України щодо санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції.
Також Зеленський заявив про те, що сьогодні увечері — за американським часом — українська делегація вже має бути у Сполучених Штатах Америки, і буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви.
