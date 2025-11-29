Будут новые санкционные решения Украины насчет России — Зеленский

Завтра будут указы по новым санкционным решениям, которые станут продолжением давления партнеров на Россию за развязанную ею войну.

Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Будут новые наши санкционные решения — в развитие давления партнеров на Россию за эту войну, и наши санкции, которые мы будем делать фактически общими с нашими партнерами, чтобы мир оказывал давление на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать. Указы будут завтра. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также сообщил, что предложения Украины по санкциям будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.

Также Зеленский заявил о том, что сегодня вечером по американскому времени украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы.