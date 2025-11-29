Будут новые санкционные решения Украины насчет России — Зеленский

Завтра будут указы по новым санкционным решениям, которые станут продолжением давления партнеров на Россию за развязанную ею войну.
Главные тезисы
- Президент Украины анонсировал новые санкционные решения в отношении России за войну на востоке Украины.
- Украина совместно с партнерами разрабатывает санкции для ослабления российской военной мощи.
- Предложения Украины по санкциям будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции для поддержки.
Зеленский анонсировал новые санкции против РФ
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Президент также сообщил, что предложения Украины по санкциям будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.
Также Зеленский заявил о том, что сегодня вечером по американскому времени украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы.
