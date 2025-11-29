Будут новые санкционные решения Украины насчет России — Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации

Будут новые санкционные решения Украины насчет России — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Завтра будут указы по новым санкционным решениям, которые станут продолжением давления партнеров на Россию за развязанную ею войну.

Главные тезисы

  • Президент Украины анонсировал новые санкционные решения в отношении России за войну на востоке Украины.
  • Украина совместно с партнерами разрабатывает санкции для ослабления российской военной мощи.
  • Предложения Украины по санкциям будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции для поддержки.

Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Будут новые наши санкционные решения — в развитие давления партнеров на Россию за эту войну, и наши санкции, которые мы будем делать фактически общими с нашими партнерами, чтобы мир оказывал давление на агрессора именно так, как это нужно для ослабления российской способности воевать. Указы будут завтра.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент также сообщил, что предложения Украины по санкциям будут переданы во все сильные партнерские юрисдикции.

Также Зеленский заявил о том, что сегодня вечером по американскому времени украинская делегация уже должна быть в Соединенных Штатах Америки, и будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы.

Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. У украинской делегации необходимы директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил об отставке Ермака с поста руководителя ОП
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл состав украинской делегации на переговорах в США
Офис Президента Украины
Зеленский направил свою команду на переговоры в США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Время пришло". Зеленский приказал изменить план обороны Украины
Владимир Зеленский
Зеленский объявил свое новое решение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?