"Будуть санкції". Незабаром запрацює нова система покарань для порушників ПДР

Очільник МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що в найближчому майбутньому буде запроваджено систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху. Що важливо розуміти, йдеться про простий механізм, який дасть можливість застосовувати санкції до водіїв після серії порушень.
Головні тези:
- Серед запропонованих санкцій можуть бути вилучення водійського посвідчення, обмеження або повторна здача іспиту.
- Для запровадження бальної системи знадобиться набагато більше часу.
Нова система покарань для порушників ПДР — які зміни планують
За словами міністра, бальна система дійсно може стати наступним етапом.
Попри це, важливо розуміти, що її запровадження потребує значної цифрової інфраструктури.
Клименко чітко дав зрозуміти, яку неможливо створити за пів року чи рік.
Просто зараз МВС із Нацполіцією, Верховною Радою та юристами працює над проєктом нової системи.
Міністр також наголосив, що у драфтовому варіанті передбачено врахування не лише кількості, а й тяжкості порушень.
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