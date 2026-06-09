"Будуть санкції". Незабаром запрацює нова система покарань для порушників ПДР

Очільник МВС Ігор Клименко офіційно підтвердив, що в найближчому майбутньому буде запроваджено систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху. Що важливо розуміти, йдеться про простий механізм, який дасть можливість застосовувати санкції до водіїв після серії порушень.

Нова система покарань для порушників ПДР — які зміни планують

Наприклад, буде 10 порушень перевищення швидкості — і будуть санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту. Санкції мають бути завжди, і вони мають бути зрозумілими для людей. Ігор Клименко Глава МВС України

За словами міністра, бальна система дійсно може стати наступним етапом.

Попри це, важливо розуміти, що її запровадження потребує значної цифрової інфраструктури.

Клименко чітко дав зрозуміти, яку неможливо створити за пів року чи рік.

Просто зараз МВС із Нацполіцією, Верховною Радою та юристами працює над проєктом нової системи.

Міністр також наголосив, що у драфтовому варіанті передбачено врахування не лише кількості, а й тяжкості порушень.