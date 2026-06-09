"Будут санкции". В скором времени заработает новая система наказаний для нарушителей ПДД

Глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что в ближайшем будущем будет введена система, которая автоматически будет фиксировать количество и тяжесть нарушений ПДД. Что важно понимать, речь идет о простом механизме, который позволит применять санкции к водителям после серии нарушений.
Главные тезисы
- Среди предложенных санкций может быть изъятие водительского удостоверения, ограничение или повторная сдача экзамена.
- Для внедрения бальной системы потребуется гораздо больше времени.
Новая система наказаний для нарушителей ПДД — какие изменения планируют
По словам министра, балльная система действительно может стать следующим этапом.
Несмотря на это, важно понимать, что ее внедрение требует значительной цифровой инфраструктуры.
Клименко четко дал понять, что ее невозможно создать за полгода или год.
Прямо сейчас МВД с Нацполицией, Верховной Радой и юристами работает над проектом новой системы.
Министр также подчеркнул, что в драфтовом варианте предусмотрен учет не только количества, но и тяжести нарушений.
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