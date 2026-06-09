"Будут санкции". В скором времени заработает новая система наказаний для нарушителей ПДД

Глава МВД Игорь Клименко официально подтвердил, что в ближайшем будущем будет введена система, которая автоматически будет фиксировать количество и тяжесть нарушений ПДД. Что важно понимать, речь идет о простом механизме, который позволит применять санкции к водителям после серии нарушений.

Новая система наказаний для нарушителей ПДД — какие изменения планируют

К примеру, будет 10 нарушений превышения скорости — и будут санкции. Это может быть изъятие водительского удостоверения, ограничения или повторная сдача экзамена. Санкции должны быть всегда, и они должны быть понятны людям. Игорь Клименко Глава МВД Украины

По словам министра, балльная система действительно может стать следующим этапом.

Несмотря на это, важно понимать, что ее внедрение требует значительной цифровой инфраструктуры.

Клименко четко дал понять, что ее невозможно создать за полгода или год.

Прямо сейчас МВД с Нацполицией, Верховной Радой и юристами работает над проектом новой системы.

Министр также подчеркнул, что в драфтовом варианте предусмотрен учет не только количества, но и тяжести нарушений.