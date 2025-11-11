Букерівська премія 2025 — відоме ім'я переможця

Тріумфатором Букерівської премії 2025 року став Девід Салей (David Szalay) за свій шостий художній твір "Flesh". Саме він цьогоріч отримав головну літературну нагороду англомовного світу.
Головні тези:
- Журі очолив ірландський письменник Родді Дойл - лауреат “Букера” 1993 року.
- Ця книга розповідає про життєвий шлях емоційно відстороненого чоловіка у незвичних обставинах.
За що Девід Салей отримав “Букера”
Письменник отримав гідну нагороду за свою творчість — 50 тисяч фунтів стерлінгів і традиційну бронзову статуетку.
Девід Салей — відомий на Заході автор угорсько-британського походження, який зараз мешкає в Австрії. Він написав 6 книг і кілька радіоп’єс.
У 2013 році журнал Granta визнав Салея одним із найкращих молодих британських романістів.
Що стосується роману “Flesh”, то він розповідає про десятки років життя чоловіка на ім'я Іштван.
Головний герой — інтроверт, який стикається з обставинами, які не здатен контролювати.
