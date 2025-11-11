Букерівська премія 2025 — відоме ім'я переможця

Книга, до якої ми постійно поверталися, та, що виділялася з-поміж інших чудових романів, була "Flesh"– через свою незвичайність. Ми ніколи раніше не читали нічого подібного. У багатьох відношеннях це похмура книга, але її читати — суцільне задоволення, — зізнався один з членів журі.