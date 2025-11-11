Букерівська премія 2025 — відоме ім'я переможця
Букерівська премія 2025 — відоме ім'я переможця

За що Девід Салей отримав “Букера”
Тріумфатором Букерівської премії 2025 року став Девід Салей (David Szalay) за свій шостий художній твір "Flesh". Саме він цьогоріч отримав головну літературну нагороду англомовного світу.

Головні тези:

  • Журі очолив ірландський письменник Родді Дойл - лауреат “Букера” 1993 року.
  • Ця книга розповідає про життєвий шлях емоційно відстороненого чоловіка у незвичних обставинах.

За що Девід Салей отримав “Букера”

Письменник отримав гідну нагороду за свою творчість — 50 тисяч фунтів стерлінгів і традиційну бронзову статуетку.

Девід Салей — відомий на Заході автор угорсько-британського походження, який зараз мешкає в Австрії. Він написав 6 книг і кілька радіоп’єс.

У 2013 році журнал Granta визнав Салея одним із найкращих молодих британських романістів.

Що стосується роману “Flesh”, то він розповідає про десятки років життя чоловіка на ім'я Іштван.

Головний герой — інтроверт, який стикається з обставинами, які не здатен контролювати.

Книга, до якої ми постійно поверталися, та, що виділялася з-поміж інших чудових романів, була "Flesh"– через свою незвичайність. Ми ніколи раніше не читали нічого подібного. У багатьох відношеннях це похмура книга, але її читати — суцільне задоволення, — зізнався один з членів журі.

