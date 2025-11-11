Букеровская премия 2025 — известно имя победителя
Букеровская премия 2025 — известно имя победителя

За что Дэвид Салей получил "Букера"
Триумфатором Букеровской премии 2025 стал Дэвид Салей (David Szalay) за свое шестое художественное произведение "Flesh". Именно он получил главную литературную награду англоязычного мира.

Главные тезисы

  • Жюри возглавил ирландский писатель Родди Дойл – лауреат "Букера" 1993 года.
  • Эта книга рассказывает о жизненном пути эмоционально отстраненного мужчины в необычных обстоятельствах.

Писатель получил достойную награду за свое творчество — 50 тысяч фунтов стерлингов и традиционную бронзовую статуэтку.

Дэвид Салей — известный на Западе автор венгерско-британского происхождения, который сейчас проживает в Австрии. Он написал 6 книг и несколько радиопьес.

В 2013 году журнал Granta признал Салея одним из самых лучших молодых британских романистов.

Что касается романа "Flesh", то он рассказывает о десятках лет жизни мужчины по имени Иштван.

Главный герой — интроверт, сталкивающийся с обстоятельствами, которые не способен контролировать.

Книга, к которой мы постоянно возвращались, выделялась из других замечательных романов из-за своей необычности. Мы никогда раньше не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но ее читать — сплошное удовольствие, — признался один из членов жюри.

