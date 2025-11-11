Букеровская премия 2025 — известно имя победителя

Триумфатором Букеровской премии 2025 стал Дэвид Салей (David Szalay) за свое шестое художественное произведение "Flesh". Именно он получил главную литературную награду англоязычного мира.
Главные тезисы
- Жюри возглавил ирландский писатель Родди Дойл – лауреат "Букера" 1993 года.
- Эта книга рассказывает о жизненном пути эмоционально отстраненного мужчины в необычных обстоятельствах.
За что Дэвид Салей получил "Букера"
Писатель получил достойную награду за свое творчество — 50 тысяч фунтов стерлингов и традиционную бронзовую статуэтку.
Дэвид Салей — известный на Западе автор венгерско-британского происхождения, который сейчас проживает в Австрии. Он написал 6 книг и несколько радиопьес.
В 2013 году журнал Granta признал Салея одним из самых лучших молодых британских романистов.
Что касается романа "Flesh", то он рассказывает о десятках лет жизни мужчины по имени Иштван.
Главный герой — интроверт, сталкивающийся с обстоятельствами, которые не способен контролировать.
