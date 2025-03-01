Бунт військових у Росії. Солдати закликали до масового суїциду

Ситуація у Єкатеринбурзі, де понад 150 солдатів РФ влаштували гучний бунт, почала стрімко загострюватися. Деякі військові закликають вчинити масове самогубство, щоб лише не потрапити на війну проти України.
Головні тези:
- Влада РФ намагається придушити бунт силовими методами, проте поки їй нічого не вдається.
- Солдати записали звернення до Кремля та росіян, проте Путін ігнорує те, що відбувається.
Бунт військових у Росії набирає обертів
Як виявилося, 28 лютого солдатів РФ силоміць утримували в наметовому містечку в Єкатеринбурзі через те, що вони більше не хочуть воювати проти України.
Це підштовхнуло військових до бунт, який влада РФ намагалася безуспішно придушити.
Вранці 1 березня чоловіки припинили виходити на зв'язок з членами своїх родин, однак згодом стало відомо, що їх намагаються посадити на борт та відправити на фронт.
На цьому тлі солдати РФ закликали до масового суїциду, лише б знову не опинитися на полі бою.
Раніше солдати РФ записали звернення до Кремля та росіян, однак команда диктатора Путіна досі ігнорує ці події у Єкатеринбурзі.
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