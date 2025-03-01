Бунт военных в России. Солдаты призвали к массовому суициду

Ситуация в Екатеринбурге, где более 150 солдат РФ устроили громкий бунт, начала стремительно обостряться. Некоторые военные призывают совершить массовое самоубийство, чтобы не попасть на войну против Украины.
Главные тезисы
- Власти РФ пытаются подавить бунт силовыми методами, однако пока им ничего не удается.
- Солдаты записали обращение к Кремлю и россиян, однако Путин игнорирует происходящее.
Бунт военных в России набирает обороты
Как оказалось, 28 февраля солдат РФ силой удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге из-за того, что они больше не хотят воевать против Украины.
Это подтолкнуло военных к бунту, который власти РФ пытались безуспешно подавить.
Утром 1 марта мужчины перестали выходить на связь с членами своих семей, однако впоследствии стало известно, что их пытаются усадить на борт и отправить на фронт.
На этом фоне солдаты РФ призвали к массовому суициду, лишь бы снова не оказаться на поле боя.
Ранее солдаты РФ записали обращение к Кремлю и россиянам, однако команда диктатора Путина до сих пор игнорирует эти события в Екатеринбурге.
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