Бунт военных в России. Солдаты призвали к массовому суициду
Категория
Мир
Дата публикации

Бунт военных в России. Солдаты призвали к массовому суициду

солдат РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Ситуация в Екатеринбурге, где более 150 солдат РФ устроили громкий бунт, начала стремительно обостряться. Некоторые военные призывают совершить массовое самоубийство, чтобы не попасть на войну против Украины.

Главные тезисы

  • Власти РФ пытаются подавить бунт силовыми методами, однако пока им ничего не удается.
  • Солдаты записали обращение к Кремлю и россиян, однако Путин игнорирует происходящее.

Бунт военных в России набирает обороты

Как оказалось, 28 февраля солдат РФ силой удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге из-за того, что они больше не хотят воевать против Украины.

Это подтолкнуло военных к бунту, который власти РФ пытались безуспешно подавить.

Утром 1 марта мужчины перестали выходить на связь с членами своих семей, однако впоследствии стало известно, что их пытаются усадить на борт и отправить на фронт.

На этом фоне солдаты РФ призвали к массовому суициду, лишь бы снова не оказаться на поле боя.

Вскрывать, нах*й вены, да и все, и пусть отправляют, — закричал один из военных во время столкновений в палаточном городке.

Ранее солдаты РФ записали обращение к Кремлю и россиянам, однако команда диктатора Путина до сих пор игнорирует эти события в Екатеринбурге.

Фото: скриншот

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российские военные устроили бунт в Екатеринбурге
солдат РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп нам больше не союзник". Во Франции встали на сторону Украины и Зеленского
Олланд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили более 1400 артсистем армии РФ в течение февраля
Минобороны Украины
САУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?