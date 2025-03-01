Бунт военных в России. Солдаты призвали к массовому суициду

Ситуация в Екатеринбурге, где более 150 солдат РФ устроили громкий бунт, начала стремительно обостряться. Некоторые военные призывают совершить массовое самоубийство, чтобы не попасть на войну против Украины.

Бунт военных в России набирает обороты

Как оказалось, 28 февраля солдат РФ силой удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге из-за того, что они больше не хотят воевать против Украины.

Это подтолкнуло военных к бунту, который власти РФ пытались безуспешно подавить.

Утром 1 марта мужчины перестали выходить на связь с членами своих семей, однако впоследствии стало известно, что их пытаются усадить на борт и отправить на фронт.

На этом фоне солдаты РФ призвали к массовому суициду, лишь бы снова не оказаться на поле боя.

Вскрывать, нах*й вены, да и все, и пусть отправляют, — закричал один из военных во время столкновений в палаточном городке. Поделиться

Ранее солдаты РФ записали обращение к Кремлю и россиянам, однако команда диктатора Путина до сих пор игнорирует эти события в Екатеринбурге.