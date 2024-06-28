Бурштинська ТЕС не може бути відновлена після атак РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Бурштинська ТЕС не може бути відновлена після атак РФ

Бурштинська ТЕС
Джерело:  Еспресо

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині, яка сильно постраждала під час російських обстрілів, не підлягає відновленню.

Головні тези:

  • Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині сильно постраждала під час атак РФ і не може бути відновлена.
  • Руйнація електростанції загрожує місту Бурштин зимою без тепла та гарячої води.
  • Міська влада шукає альтернативні джерела тепла для мешканців.
  • Росія атакує об’єкти критичної інфраструктури України ракетами та дронами в різних регіонах країни, порушуючи міжнародні закони.

Бурштинська ТЕС не має шансів на відбудову

За словами очільниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, російські терористи атакували ТЕС понад 12 разів.

Вже певний період часу ми вже розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована.

Чиновниця додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Місту вже погодили виділення 6 котелень для соціальних обʼєктів та населення.

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин каже, що, найімовірніше, Бурштинська ТЕС взимку працювати не буде.

Тому громаді потрібні модульні котельні, а не це треба додаткові гроші — 15 млн грн.

Міський голова каже, що котельні будуть забезпечувати мешканців виключно теплом (без гарячої води). Вже зараз у місті немає теплої води.

Армія РФ ударила по Бурштинській ТЕС

Розпочато розслідування за фактом ракетного удару РФ по Івано-Франківщині.

За даними слідства, вранці 8 травня 2024 року збройні сили РФ завдали ракетного удару по Івано-Франківщині. Ціллю ворога був об’єкт критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає, — йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Досудове розслідування прокурори розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук наголосила, що РФ атакувала Івано-Франківську область.

Неспокійним виявився ранок для всієї України. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати.

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