Бурштынская ТЭС не может быть восстановлена после атак РФ

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области, сильно пострадавшая во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению.

Бурштынская ТЭС не имеет шансов на восстановление

По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российские террористы атаковали ТЭС более 12 раз.

Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена.

Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.

Городской голова Бурштына Василий Андриешин говорит, что, вероятнее всего, Бурштынская ТЭС зимой работать не будет.

Поэтому громаде нужны модульные котельные, а не это нужны дополнительные деньги — 15 млн грн. Поделиться

Городской голова говорит, что котельные будут снабжать жителей исключительно теплом (без горячей воды). Уже сейчас в городе нет теплой воды.

Армия РФ ударила по Бурштынской ТЭС

Начато расследование по факту ракетного удара РФ по Ивано-Франковской области.

По данным следствия, утром 8 мая 2024 года вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью неприятеля был объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Досудебное расследование прокуроры начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук подчеркнула, что РФ атаковала Ивано-Франковскую область.