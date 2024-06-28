Бурштынская ТЭС не может быть восстановлена после атак РФ

Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области, сильно пострадавшая во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению.
Главные тезисы
- Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области не может быть восстановлена после атак РФ, что угрожает городу Бурштын зимой без тепла и горячей воды.
- Городские власти ищут альтернативные источники тепла для жителей, учитывая невозможность восстановить Янтарную ТЭС.
- Россия атакует объекты критической инфраструктуры Украины, нарушая международные законы, что требует серьезного внимания и реагирования со стороны мирового сообщества.
- Расследование по факту ракетного удара России по Ивано-Франковской области начато, подчеркивается необходимость защиты критической инфраструктуры от агрессивных действий России.
Бурштынская ТЭС не имеет шансов на восстановление
По словам главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, российские террористы атаковали ТЭС более 12 раз.
Уже определенный период времени мы понимаем, что восстановлению не подлежит Бурштынская ТЭС, она чрезвычайно сильно разрушена.
Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.
Городской голова Бурштына Василий Андриешин говорит, что, вероятнее всего, Бурштынская ТЭС зимой работать не будет.
Городской голова говорит, что котельные будут снабжать жителей исключительно теплом (без горячей воды). Уже сейчас в городе нет теплой воды.
Армия РФ ударила по Бурштынской ТЭС
Начато расследование по факту ракетного удара РФ по Ивано-Франковской области.
По данным следствия, утром 8 мая 2024 года вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью неприятеля был объект критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в сообщении областной прокуратуры.
Досудебное расследование прокуроры начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук подчеркнула, что РФ атаковала Ивано-Франковскую область.
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