Cайт Московського метро показує об'яву Укрзалізниці після масштабної кібератаки

У роботі сайту метро держави-агресорки РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту наразі розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".

На сайті Московського метро з’явилася об’ява Укрзалізниці

При спробі зайти на сайт московського метро з'являється повідомлення "Укрзалізниці":

Роботу застосунку та сайту з продажу квитків відновлено, але ще можливі перебої в їх роботі. Наразі стабілізуємо системи. Поширити

Як відомо, нещодавно УЗ стала об’єктом таргетованої хакерської атаки.

Раніше вранці 31 березня департамент транспорту російської столиці повідомив про можливі проблеми в роботі програми "Метро Москви" "через технічні роботи".

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

Зранку 27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення. Поширити

Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу після відновлення роботи виникли збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".