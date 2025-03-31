Cайт Московського метро показує об'яву Укрзалізниці після масштабної кібератаки

У роботі сайту метро держави-агресорки РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту наразі розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".
Головні тези:
- Сайт Московського метро постраждав від кібератаки, що призвело до збоїв у роботі та появи об'яви від Укрзалізниці.
- Укрзалізниця стала об'єктом хакерської атаки, яка призвела до перебоїв у роботі онлайн-сервісів залізниці.
- Відновлення роботи системи онлайн-продажу квитків на поїзди Укрзалізниці викликало збої в її роботі через підвищене навантаження.
На сайті Московського метро з’явилася об’ява Укрзалізниці
При спробі зайти на сайт московського метро з'являється повідомлення "Укрзалізниці":
Як відомо, нещодавно УЗ стала об’єктом таргетованої хакерської атаки.
Раніше вранці 31 березня департамент транспорту російської столиці повідомив про можливі проблеми в роботі програми "Метро Москви" "через технічні роботи".
23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.
Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу після відновлення роботи виникли збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".
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