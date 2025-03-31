Cайт Московського метро показує об'яву Укрзалізниці після масштабної кібератаки
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Cайт Московського метро показує об'яву Укрзалізниці після масштабної кібератаки

кібератака
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Джерело:  online.ua

У роботі сайту метро держави-агресорки РФ Москви стався збій: на головній сторінці сайту наразі розміщено повідомлення від "Укрзалізниці".

Головні тези:

  • Сайт Московського метро постраждав від кібератаки, що призвело до збоїв у роботі та появи об'яви від Укрзалізниці.
  • Укрзалізниця стала об'єктом хакерської атаки, яка призвела до перебоїв у роботі онлайн-сервісів залізниці.
  • Відновлення роботи системи онлайн-продажу квитків на поїзди Укрзалізниці викликало збої в її роботі через підвищене навантаження.

На сайті Московського метро з’явилася об’ява Укрзалізниці

При спробі зайти на сайт московського метро з'являється повідомлення "Укрзалізниці":

Роботу застосунку та сайту з продажу квитків відновлено, але ще можливі перебої в їх роботі. Наразі стабілізуємо системи.

Як відомо, нещодавно УЗ стала об’єктом таргетованої хакерської атаки.

Раніше вранці 31 березня департамент транспорту російської столиці повідомив про можливі проблеми в роботі програми "Метро Москви" "через технічні роботи".

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

Зранку 27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

Через підвищене навантаження на систему онлайн-продажу після відновлення роботи виникли збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків "Укрзалізниці".

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