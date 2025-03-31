Cайт Московского метро показывает объявление "Укрзалізниці" после масштабной кибератаки

В работе сайта метро государства-агрессора РФ Москвы произошел сбой: на главной странице сайта размещено сообщение от "Укрзалізниці".

На сайте Московского метро появилось объявление Укрзализныци

При попытке зайти на сайт московского метро появляется сообщение "Укрзализныци":

Работа приложения и сайта по продаже билетов возобновлена, но возможны перебои в их работе. Стабилизируем системы. Поделиться

Как известно, недавно УЗ стала объектом таргетированной хакерской атаки.

Ранее утром 31 марта департамент транспорта российской столицы сообщил о возможных проблемах в работе программы "Метро Москвы" "через технические работы".

23 марта на "Укрзализныцю" совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.

Утром 27 марта систему онлайн-продаж "Укрзализныци" возобновили в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения. Поделиться

Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продаж после восстановления работы возникли сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".