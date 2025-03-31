Cайт Московского метро показывает объявление "Укрзалізниці" после масштабной кибератаки

В работе сайта метро государства-агрессора РФ Москвы произошел сбой: на главной странице сайта размещено сообщение от "Укрзалізниці".
Главные тезисы
- Сайт Московского метро столкнулся со сбоем после кибератаки.
- Укрзалізниця сама стала жертвой хакерской атаки, что вызвало перебои в работе и массовые проблемы с онлайн-сервисами.
- Восстановление работы системы онлайн-продаж билетов “Укрзалізниці” привело к сбоям из-за высокой нагрузки и возникновению технических проблем.
На сайте Московского метро появилось объявление Укрзализныци
При попытке зайти на сайт московского метро появляется сообщение "Укрзализныци":
Как известно, недавно УЗ стала объектом таргетированной хакерской атаки.
Ранее утром 31 марта департамент транспорта российской столицы сообщил о возможных проблемах в работе программы "Метро Москвы" "через технические работы".
23 марта на "Укрзализныцю" совершили масштабную кибератаку, из-за чего не работали почти все онлайн-услуги железной дороги.
Из-за повышенной нагрузки на систему онлайн-продаж после восстановления работы возникли сбои в работе приложения и сайта продажи билетов "Укрзализныци".
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