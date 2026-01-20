"Час лестощів минув". Ексгенсек НАТО закликає ЄС повстати проти Трампа
"Час лестощів минув". Ексгенсек НАТО закликає ЄС повстати проти Трампа

Андерс Фог Расмуссен закликає дати відсіч Трампу
Джерело:  Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає європейські країни нарешті стати на захист власних інтересів і не боятися проявити силу, щоб зупинити зазіхання президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Ексгенсек НАТО закликав оновити угоду 1951 року між США та Данією.
  • Вона дозволяє розмістити там посилену присутність НАТО на військових базах у Гренландії.

Андерс Фог Расмуссен закликає дати відсіч Трампу

Як вважає колишній генсек НАТО, на тлі останніх подій та рішень президента США — офіційний Брюссель повинен відповісти Штатам жорстким економічним ударом.

Це вкрай важливо зробити, якщо очільник Білого дому все-таки введе тарифи проти країн, які ввели свої війська до Гренландії.

Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз, — сказав Расмуссен.

Він також звернув увагу на те, що наполягання Трампа на тому, щоб Гренландія стала частиною США — є найбільшим викликом для Альянсу з моменту його створення в 1949 році.

За словами політика, він не хоче критикувати лідерів, до прикладу чинного генсека НАТО Марка Рютте, які регулярно хвалять Трампа.

Однак Расмуссен вважає, що ”пряниками” президента США не зупинити, тому настав час дістати “батіг”.

