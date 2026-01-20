"Час лестощів минув". Ексгенсек НАТО закликає ЄС повстати проти Трампа

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає європейські країни нарешті стати на захист власних інтересів і не боятися проявити силу, щоб зупинити зазіхання президента США Дональда Трампа.

Андерс Фог Расмуссен закликає дати відсіч Трампу

Як вважає колишній генсек НАТО, на тлі останніх подій та рішень президента США — офіційний Брюссель повинен відповісти Штатам жорстким економічним ударом.

Це вкрай важливо зробити, якщо очільник Білого дому все-таки введе тарифи проти країн, які ввели свої війська до Гренландії.

Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз, — сказав Расмуссен. Поширити

Він також звернув увагу на те, що наполягання Трампа на тому, щоб Гренландія стала частиною США — є найбільшим викликом для Альянсу з моменту його створення в 1949 році.

За словами політика, він не хоче критикувати лідерів, до прикладу чинного генсека НАТО Марка Рютте, які регулярно хвалять Трампа.