"Час лестощів минув". Ексгенсек НАТО закликає ЄС повстати проти Трампа

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен закликає європейські країни нарешті стати на захист власних інтересів і не боятися проявити силу, щоб зупинити зазіхання президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Ексгенсек НАТО закликав оновити угоду 1951 року між США та Данією.
- Вона дозволяє розмістити там посилену присутність НАТО на військових базах у Гренландії.
Андерс Фог Расмуссен закликає дати відсіч Трампу
Як вважає колишній генсек НАТО, на тлі останніх подій та рішень президента США — офіційний Брюссель повинен відповісти Штатам жорстким економічним ударом.
Це вкрай важливо зробити, якщо очільник Білого дому все-таки введе тарифи проти країн, які ввели свої війська до Гренландії.
Він також звернув увагу на те, що наполягання Трампа на тому, щоб Гренландія стала частиною США — є найбільшим викликом для Альянсу з моменту його створення в 1949 році.
За словами політика, він не хоче критикувати лідерів, до прикладу чинного генсека НАТО Марка Рютте, які регулярно хвалять Трампа.
Однак Расмуссен вважає, що ”пряниками” президента США не зупинити, тому настав час дістати “батіг”.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-