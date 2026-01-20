"Время лести истекло". Экс-генсек НАТО призывает ЕС восстать против Трампа

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает европейские страны наконец-то встать на защиту собственных интересов и не бояться проявить силу, чтобы остановить посягательство президента США Дональда Трампа.

Андерс Фог Расмуссен призывает дать отпор Трампу

Как считает бывший генсек НАТО, на фоне последних событий и решений президента США официальный Брюссель должен ответить Штатам жестким экономическим ударом.

Это очень важно сделать, если глава Белого дома все-таки введет тарифы против стран, которые ввели свои войска в Гренландию.

Время лести истекло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна показать сейчас, — сказал Расмуссен. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что настаивание Трампа на том, чтобы Гренландия стала частью США, является наибольшим вызовом для Альянса с момента его создания в 1949 году.

По словам политика, он не хочет критиковать лидеров, например действующего генсека НАТО Марка Рютте, которые регулярно хвалят Трампа.