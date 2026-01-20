"Время лести истекло". Экс-генсек НАТО призывает ЕС восстать против Трампа
Андерс Фог Расмуссен призывает дать отпор Трампу
Источник:  Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призывает европейские страны наконец-то встать на защиту собственных интересов и не бояться проявить силу, чтобы остановить посягательство президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Экс-генсек НАТО призвал обновить соглашение 1951 года между США и Данией.
  • Оно позволяет разместить там усиленное присутствие НАТО на военных базах в Гренландии.

Как считает бывший генсек НАТО, на фоне последних событий и решений президента США официальный Брюссель должен ответить Штатам жестким экономическим ударом.

Это очень важно сделать, если глава Белого дома все-таки введет тарифы против стран, которые ввели свои войска в Гренландию.

Время лести истекло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна показать сейчас, — сказал Расмуссен.

Он также обратил внимание на то, что настаивание Трампа на том, чтобы Гренландия стала частью США, является наибольшим вызовом для Альянса с момента его создания в 1949 году.

По словам политика, он не хочет критиковать лидеров, например действующего генсека НАТО Марка Рютте, которые регулярно хвалят Трампа.

Однако Расмуссен считает, что ”пряниками” президента США не остановить, поэтому пора достать “кнут”.

