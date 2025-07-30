"Час настав". У Сенаті виступили з рішучою заявою щодо Путіна
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Час настав". У Сенаті виступили з рішучою заявою щодо Путіна

Блюменталь закликає сенаторів поквапитися зі санкціями проти РФ
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Джерело:  Суспільне

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь публічно закликав своїх колег негайно провести голосування за законопроєкт про санкції проти Росії. На його переконання, диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".

Головні тези:

  • Як вважає Річард Блюменталь, нові санкції дійсно допоможуть зупинити війну.
  • Він також додав, що вони повинні бути потужніші, ніж пропонує Трамп.

Блюменталь закликає сенаторів поквапитися зі санкціями проти РФ

Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції, — наголосив американський сенатор.

За словами останнього, він підтримує рішення президента США Дональда Трампа на цьому шляху, однак також вимагає, щоб санкції були 500%, а не 100%.

На цьому тлі Блюменталь закликав "скористалися моментом", щоб проголосувати за законопроєкт.

Він також звернув увагу на те, що у Сенаті налічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати 90 голосів.

Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз настав час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні.

Річард Блюменталь

Річард Блюменталь

Американський сенатор

На його переконання, нові санкції проти Росії допоможуть "зупинити війну", і "Путін має це зрозуміти".

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