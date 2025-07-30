"Час настав". У Сенаті виступили з рішучою заявою щодо Путіна

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь публічно закликав своїх колег негайно провести голосування за законопроєкт про санкції проти Росії. На його переконання, диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".
Головні тези:
- Як вважає Річард Блюменталь, нові санкції дійсно допоможуть зупинити війну.
- Він також додав, що вони повинні бути потужніші, ніж пропонує Трамп.
Блюменталь закликає сенаторів поквапитися зі санкціями проти РФ
За словами останнього, він підтримує рішення президента США Дональда Трампа на цьому шляху, однак також вимагає, щоб санкції були 500%, а не 100%.
На цьому тлі Блюменталь закликав "скористалися моментом", щоб проголосувати за законопроєкт.
Він також звернув увагу на те, що у Сенаті налічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати 90 голосів.
На його переконання, нові санкції проти Росії допоможуть "зупинити війну", і "Путін має це зрозуміти".
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