"Время пришло". В Сенате выступили с решительным заявлением относительно Путина

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь публично призвал своих коллег немедленно провести голосование за законопроект о санкциях против России. По его убеждению, диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".
Главные тезисы
- Как считает Ричард Блюменталь, новые санкции действительно помогут остановить войну.
- Он также добавил, что они должны быть более мощными, чем предлагает Трамп.
Блюменталь призывает сенаторов поторопиться с санкциями против РФ
По словам последнего, он поддерживает решение президента США Дональда Трампа на этом пути, но также требует, чтобы санкции были 500%, а не 100%.
На этом фоне Блюменталь призвал "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за законопроект.
Он также обратил внимание на то, что в Сенате насчитывается 85 проукраинских политиков, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.
По его убеждению, новые санкции против России помогут "остановить войну", и "Путин должен это понять".
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