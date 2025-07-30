"Время пришло". В Сенате выступили с решительным заявлением относительно Путина

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь публично призвал своих коллег немедленно провести голосование за законопроект о санкциях против России. По его убеждению, диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".

Блюменталь призывает сенаторов поторопиться с санкциями против РФ

Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях, — подчеркнул американский сенатор. Поделиться

По словам последнего, он поддерживает решение президента США Дональда Трампа на этом пути, но также требует, чтобы санкции были 500%, а не 100%.

На этом фоне Блюменталь призвал "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за законопроект.

Он также обратил внимание на то, что в Сенате насчитывается 85 проукраинских политиков, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Именно сейчас пришло время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украинойю Ричард Блюменталь Американский сенатор

По его убеждению, новые санкции против России помогут "остановить войну", и "Путин должен это понять".