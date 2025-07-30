"Время пришло". В Сенате выступили с решительным заявлением относительно Путина
Категория
Экономика
Дата публикации

"Время пришло". В Сенате выступили с решительным заявлением относительно Путина

Блюменталь призывает сенаторов поторопиться с санкциями против РФ
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Источник:  Суспільне

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь публично призвал своих коллег немедленно провести голосование за законопроект о санкциях против России. По его убеждению, диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".

Главные тезисы

  • Как считает Ричард Блюменталь, новые санкции действительно помогут остановить войну.
  • Он также добавил, что они должны быть более мощными, чем предлагает Трамп.

Блюменталь призывает сенаторов поторопиться с санкциями против РФ

Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях, — подчеркнул американский сенатор.

По словам последнего, он поддерживает решение президента США Дональда Трампа на этом пути, но также требует, чтобы санкции были 500%, а не 100%.

На этом фоне Блюменталь призвал "воспользоваться моментом", чтобы проголосовать за законопроект.

Он также обратил внимание на то, что в Сенате насчитывается 85 проукраинских политиков, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Именно сейчас пришло время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства перед Украинойю

Ричард Блюменталь

Ричард Блюменталь

Американский сенатор

По его убеждению, новые санкции против России помогут "остановить войну", и "Путин должен это понять".

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