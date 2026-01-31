Частковий шатдаун розпочався у США — до чого це призведе
Частковий шатдаун розпочався у США — до чого це призведе

Джерело:  ABC News

У США 31 січня настав частковий шатдаун, який має припинитися не раніше понеділка, коли Палата представників розгляне схвалений Сенатом оновлений пакет законопроєктів про бюджетне фінансування.

Головні тези:

  • Частковий шатдаун у США розпочався 31 січня і має призупинитися після розгляду законопроєктів про бюджетне фінансування.
  • Демократи та республіканці уклали домовленість щодо подовження фінансування федеральних установ до вересня, хоча Міністерство внутрішньої безпеки отримає лише два тижні на нинішньому рівні.

Частковий шатдаун розпочався у США

Раніше демократи зажадали припинити виділення коштів Міністерству внутрішньої безпеки на Імміграційну та митну службу (ICE) після інцидентів з убивством протестувальників у Міннесоті.

29 січня було оголошено про домовленість між республіканцями та демократами, що фінансування більшості федеральних установ буде продовжено до вересня, водночас Міністерство внутрішньої безпеки забезпечуватимуть коштами лише два тижні на нинішньому рівні, щоб продовжити переговори.

Сенат 30 січня ухвалив відповідний законопроєкт і передав його до Палати представників. Спікер Майк Джонсон, як очікується, винесе його на голосування за прискореною процедурою, яка передбачає, що за документ має проголосувати не менш як дві третини конгресменів.

Голосування очікується ввечері 2 лютого.

