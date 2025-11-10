Крок до закінчення шатдауну. Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування уряду

Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду, який має скасувати найтриваліший шатдаун в історії. Але для реалізації плану необхідний ще один крок.
Головні тези:
- Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування уряду, що має завершити найтриваліший шатдаун в історії країни.
- Подолано глухий кут завдяки голосуванню сенаторів-демократів за угоду щодо продовження субсидій на охорону здоров'я та повернення федеральних службовців на роботу.
- Щоб припинити шатдаун, необхідно, щоб Палата представників ухвалила проєкт закону, який потім підпише президент США.
Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування уряду
Сенаторам нарешті вдалося подолати глухий кут, який привів країну до найтривалішого шатдауну в історії.
"За" проголосували 60 осіб, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.
Це сталося після того, як 8 сенаторів-демократів погодилися на угоду, яка містить у собі голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час призупинення роботи уряду, — будуть повернуті на роботу.
Серед цих сенаторів: Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін і незалежний сенатор Ангус Кінг.
Однак для припинення шатдауну має бути ще низка кроків. Тепер проєкт закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис до президента США Дональда Трампа.
Кілька годин тому президент США Дональд Трамп анонсував, що шатдаун наближається до свого завершення.
Шатдаун у США розпочався 1 жовтня. Таким чином, станом на сьогодні він триває вже 40 днів і побив усі антирекорди, які були в історії Сполучених Штатів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-