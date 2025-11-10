Шаг до окончания шатдауна. Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый продолжительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг.
Главные тезисы
- Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, предпринимая шаг к окончанию самого продолжительного шатдауна в истории страны.
- Для завершения кризиса необходимо одобрение проекта закона Палатой представителей США и последующая подпись президента США.
- Соглашение сенаторов-демократов о продлении субсидий на здравоохранение и возвращении уволенных федеральных служащих является ключевым моментом в решении шатдауна.
Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
Сенаторам наконец-то удалось преодолеть тупик, который привел страну к самому длительному шатдауну в истории.
"За" проголосовали 60 человек, что является минимальным порогом для принятия решения.
Это произошло после того, как 8 сенаторов-демократов согласились на соглашение, содержащее в себе голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение, и гарантии того, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства, будут возвращены на работу.
Среди этих сенаторов: Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг.
Однако для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов. Теперь проект закона должен принять Палата представителей США, и только после этого документ попадет на подпись президенту США Дональду Трампу.
Несколько часов назад президент США Дональд Трамп анонсировал, что шатдаун близится к своему завершению.
Шатдаун в США начался 1 октября. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день он длится уже 40 дней и побил все антирекорды, которые были в истории Соединенных Штатов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-