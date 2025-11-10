Шаг до окончания шатдауна. Сенат США принял законопроект о финансировании правительства
Шаг до окончания шатдауна. Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

Источник:  CNN

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который должен отменить самый продолжительный шатдаун в истории. Но для реализации плана необходим еще один шаг.

Главные тезисы

  • Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, предпринимая шаг к окончанию самого продолжительного шатдауна в истории страны.
  • Для завершения кризиса необходимо одобрение проекта закона Палатой представителей США и последующая подпись президента США.
  • Соглашение сенаторов-демократов о продлении субсидий на здравоохранение и возвращении уволенных федеральных служащих является ключевым моментом в решении шатдауна.

Сенат США принял законопроект о финансировании правительства

Сенаторам наконец-то удалось преодолеть тупик, который привел страну к самому длительному шатдауну в истории.

"За" проголосовали 60 человек, что является минимальным порогом для принятия решения.

Это произошло после того, как 8 сенаторов-демократов согласились на соглашение, содержащее в себе голосование по вопросу продления субсидий на здравоохранение, и гарантии того, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства, будут возвращены на работу.

Среди этих сенаторов: Кэтрин Кортес, Дик Дурбин, Джон Феттерман, Тим Кейн, Мэгги Хассан, Джеки Розен, Джин Шахин и независимый сенатор Ангус Кинг.

Однако для прекращения шатдауна предстоит еще ряд шагов. Теперь проект закона должен принять Палата представителей США, и только после этого документ попадет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Между тем, руководство Демократической партии в Палате представителей уже предупредило, что голосование ожидается в конце этой недели. Законодатели получат уведомление за 36 часов до начала голосования, поскольку члены Палаты представителей сталкиваются с задержками и отменами рейсов из-за прекращения работы правительства.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп анонсировал, что шатдаун близится к своему завершению.

Шатдаун в США начался 1 октября. Таким образом, по состоянию на сегодняшний день он длится уже 40 дней и побил все антирекорды, которые были в истории Соединенных Штатов.

