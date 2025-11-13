Найдовший шатдаун в історії США завершився — Трамп підписав закон про фінансування уряду

Президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування уряду. Таким чином найдовший в історії США шатдаун завершився.

У США завершився шатдаун: що відомо

Трамп підписав закон за кілька годин після того, як його ухвалила Палата представників Конгресу США. За два дні до цього законопроєкт підтримав Сенат.

За відновлення роботи американського уряду проголосували 222 члени Палати представників, в основному республіканці, а також кілька демократів. Проти висловились 209 конгресменів.

Ухвалений законопроєкт є компромісним, оскільки передбачає тимчасове фінансування уряду — до 30 січня 2026 року.

Також він закріплює три пакети річних асигнувань:

для військового будівництва;

для потреб законодавчої влади;

міністерство сільського господарства.

Законопроєкт гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну працівників із виплатою їм заробітної плати.

Цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні. Поширити

Він побив попередній рекорд, який був зафіксований також за каденції Трампа: на початку 2019 року фінансування уряду було заморожено на 35 днів.