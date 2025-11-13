Самый длинный шатдаун в истории США завершился — Трамп подписал закон о финансировании правительства

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании правительства. Таким образом, самый длинный в истории США шатдаун завершился.

В США завершился шатдаун: что известно

Трамп подписал закон через несколько часов после того, как его приняла Палата представителей Конгресса США. За два дня до этого законопроект поддержал Сенат.

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, в основном республиканцы, а также несколько демократов. Против высказались 209 конгрессменов.

Принятый законопроект является компромиссным, поскольку предусматривает временное финансирование правительства до 30 января 2026 года.

Также он закрепляет три пакета годовых ассигнований:

для военного строительства;

для нужд законодательной власти;

Министерство сельского хозяйства.

Законопроект гарантирует возобновление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.

Этот шатдаун был самым продолжительным в истории США и продолжался 43 дня. Поделиться

Он побил предыдущий рекорд, который был зафиксирован также в каденции Трампа: в начале 2019 года финансирование правительства было заморожено на 35 дней.