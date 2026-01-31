Частичный шатдаун начался в США — к чему это приведет

В США 31 января наступил частичный шатдаун, который должен прекратиться не раньше понедельника, когда Палата представителей рассмотрит одобренный Сенатом обновленный пакет законопроектов о бюджетном финансировании.

Частичный шатдаун начался в США

Ранее демократы потребовали прекратить выделение средств Министерству внутренней безопасности на Иммиграционную и таможенную службу после инцидентов с убийством протестующих в Миннесоте.

29 января было объявлено о договоренности между республиканцами и демократами, что финансирование большинства федеральных учреждений будет продлено до сентября, в то же время Министерство внутренней безопасности будет обеспечивать средства только две недели на нынешнем уровне, чтобы продолжить переговоры.

Сенат 30 января принял соответствующий законопроект и передал его в Палату представителей. Спикер Майк Джонсон, как ожидается, вынесет его на голосование по ускоренной процедуре, предусматривающей, что за документ должно проголосовать не менее двух третей конгрессменов.