CБC уразили 38 цілей у Криму протягом ночі

Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 25 червня уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких – засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістика.
Головні тези:
- Сили безпілотних систем України вночі ударили по 38 цілях у Криму, включаючи об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.
- Серед уражених цілей були зенітні установки, радіолокаційні станції та електропідстанції.
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Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, оприлюднивши відео з бойовою роботою.
Серед уражених цілей також — Таврійська теплоелектростанція у Сімферополі, нафтобаза у Джанкої, газові компресорні станції в Журавлівці та Ключах.
Уражені, серед іншого, й електропідстанції ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь» і ПС330 кВ «Сімферопольська».
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