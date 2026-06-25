CБC уразили 38 цілей у Криму протягом ночі
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CБC уразили 38 цілей у Криму протягом ночі

Сили безпілотних систем
бавовна
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Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 25 червня уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких – засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістика.

Головні тези:

  • Сили безпілотних систем України вночі ударили по 38 цілях у Криму, включаючи об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.
  • Серед уражених цілей були зенітні установки, радіолокаційні станції та електропідстанції.

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Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Оборонці уразили, зокрема, зенітну установку російських військ ЗУ-23-2 в Кумовому й три берегові радіолокаційні станції: одну «МР-231» у Мирному, дві «Нева-Б» у Морському й Заозерному.

Серед уражених цілей також — Таврійська теплоелектростанція у Сімферополі, нафтобаза у Джанкої, газові компресорні станції в Журавлівці та Ключах.

Уражені, серед іншого, й електропідстанції ПС330/220/110/35 кВ «Севастополь» і ПС330 кВ «Сімферопольська».

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