CБC уразили 38 цілей у Криму протягом ночі

Сили безпілотних систем Збройних сил України вночі 25 червня уразили 38 цілей у тимчасово окупованому Криму, серед яких – засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістика.

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Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Оборонці уразили, зокрема, зенітну установку російських військ ЗУ-23-2 в Кумовому й три берегові радіолокаційні станції: одну «МР-231» у Мирному, дві «Нева-Б» у Морському й Заозерному. Поширити

Серед уражених цілей також — Таврійська теплоелектростанція у Сімферополі, нафтобаза у Джанкої, газові компресорні станції в Журавлівці та Ключах.