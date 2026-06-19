СБС уразили підземне сховище газу у Криму та низку військових цілей на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили об'єкти Глібівського підземного сховища газу в тимчасово окупованому Криму та ще низку цілей на самому півострові, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.
Головні тези:
- Українські сили безпілотних систем уразили підземне сховище газу в Криму та низку військових цілей на території України.
- Були уражені такі об'єкти, як радіолокаційна станція, тепловоз, броньовані транспортери та інші важливі точки в різних областях країни.
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Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.
Уражені, зокрема, Глібівське підземне сховище газу в Дозорному та його дослідницький центр у Внуковому (Тарханкут). Сховище регулює сезонну та добову норму споживання газу на півострові, підтримує тиск у газотранспортній системі.
Також на території тимчасово окупованого Криму Сили безпілотних систем уразили радіолокаційну станцію «Репейнік» у Кам'янському й тепловоз у Роздольному.
Решта уражених об'єктів:
радіолокаційна станція ворога П-18 «Терек» у Нововасилівці Запорізької області;
два легкі броньовані багатоцільові транспортери-тягачі російської армії ЗУ-23 у Смоляниновому й Тарасівці Луганської області;
паливозаправники загарбників у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях;
цистерна з паливно-мастильними матеріалами ворога у Брянці Луганської області;
командно-спостережний пункт підрозділу зі складу 656-го мотострілецького полку 29-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у Великій Новосілці Донецької області;
логістичний транспорт російських військ у Луганській та Запорізькій областях.
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