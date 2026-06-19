СБС уразили підземне сховище газу у Криму та низку військових цілей на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили об'єкти Глібівського підземного сховища газу в тимчасово окупованому Криму та ще низку цілей на самому півострові, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

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Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Уражені, зокрема, Глібівське підземне сховище газу в Дозорному та його дослідницький центр у Внуковому (Тарханкут). Сховище регулює сезонну та добову норму споживання газу на півострові, підтримує тиск у газотранспортній системі.

Також на території тимчасово окупованого Криму Сили безпілотних систем уразили радіолокаційну станцію «Репейнік» у Кам'янському й тепловоз у Роздольному.

Решта уражених об'єктів: