СБС уразили підземне сховище газу у Криму та низку військових цілей на ТОТ — відео
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СБС уразили підземне сховище газу у Криму та низку військових цілей на ТОТ — відео

Сили безпілотних систем
бавовна
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Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили об'єкти Глібівського підземного сховища газу в тимчасово окупованому Криму та ще низку цілей на самому півострові, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

Головні тези:

  • Українські сили безпілотних систем уразили підземне сховище газу в Криму та низку військових цілей на території України.
  • Були уражені такі об'єкти, як радіолокаційна станція, тепловоз, броньовані транспортери та інші важливі точки в різних областях країни.

Нова “бавовна” від СБС на ТОТ

Про це командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши відео з бойовою роботою.

Уражені, зокрема, Глібівське підземне сховище газу в Дозорному та його дослідницький центр у Внуковому (Тарханкут). Сховище регулює сезонну та добову норму споживання газу на півострові, підтримує тиск у газотранспортній системі.

Також на території тимчасово окупованого Криму Сили безпілотних систем уразили радіолокаційну станцію «Репейнік» у Кам'янському й тепловоз у Роздольному.

Решта уражених об'єктів:

  • радіолокаційна станція ворога П-18 «Терек» у Нововасилівці Запорізької області;

  • два легкі броньовані багатоцільові транспортери-тягачі російської армії ЗУ-23 у Смоляниновому й Тарасівці Луганської області;

  • паливозаправники загарбників у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях;

  • цистерна з паливно-мастильними матеріалами ворога у Брянці Луганської області;

  • командно-спостережний пункт підрозділу зі складу 656-го мотострілецького полку 29-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у Великій Новосілці Донецької області;

  • логістичний транспорт російських військ у Луганській та Запорізькій областях.

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