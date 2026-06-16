СБС рознесли вщент російський хаб "Бордель" у Донецьку — відео

16 червня стало відомо, що Сили безпілотних систем України здійснили атаку на ворожий хаб під назвою “Бордель” у Донецьку. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що йдеться про лігво і склади “Сомалі”, “Рубікона” та 9 омсбр 51 армії РФ.