СБС рознесли вщент російський хаб "Бордель" у Донецьку — відео

16 червня стало відомо, що Сили безпілотних систем України здійснили атаку на ворожий хаб під назвою “Бордель” у Донецьку. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що йдеться про лігво і склади “Сомалі”, “Рубікона” та 9 омсбр 51 армії РФ.
Головні тези:
- Під удар потрапило укриття з озброєнням та військовою технікою ворожого підрозділу.
- Також успішно уражено 5 берегових російських РЛС.
Мадяр показав нову успішну операцію СБС
Окрім того, Мадяр оголосив весь список уражених ворожих цілей:
хаб “Бордель” (база підрозділів Сомалі, Рубікон та керівного складу 9 омсбр 51 А), м. Донецьк, 9 бат "Кайрос 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра”;
ЗРК "Оса", нп Спартак, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;
укриття з озброєнням та військовою технікою підрозділу 72 омсбр 3 АК. нп Дебальцеве, Донецька обл;
5 берегових РЛС;
ТПД пілотів БпЛА літакового типу, нп Роздол, Запорізька обл;
майстерня БП для важких БпЛА 14 дршбр ДК, нп Сокологірськ, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";
слад БпЛА підрозділу зі складу 60 омсбр 5 А, м. Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд";
логістичний транспорт ворога, Луганська, Донецька та Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2", 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
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