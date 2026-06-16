СБС рознесли вщент російський хаб "Бордель" у Донецьку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС рознесли вщент російський хаб "Бордель" у Донецьку — відео

Сили безпілотних систем
Мадяр показав нову успішну операцію СБС
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16 червня стало відомо, що Сили безпілотних систем України здійснили атаку на ворожий хаб під назвою “Бордель” у Донецьку. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що йдеться про лігво і склади “Сомалі”, “Рубікона” та 9 омсбр 51 армії РФ.

Головні тези:

  • Під удар потрапило укриття з озброєнням та військовою технікою ворожого підрозділу.
  • Також успішно уражено 5 берегових російських РЛС.

Мадяр показав нову успішну операцію СБС

Яке життя у хробачні, такі й борделі. Серед різнобарвʼя цілей Птахів СБС вночі 15-16 червня у оперативній глибині противника ЗРК «Оса», 5 берегових РЛС у Криму, склади озброєння, військової техніки і майстерні дронів, ТПД особового складу, логістичний двіж вантажів хробаків у напрямку параліча, тощо.

Роберт "Мадяр" Бровді

Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач Сил безпілотних систем України

Окрім того, Мадяр оголосив весь список уражених ворожих цілей:

  • хаб “Бордель” (база підрозділів Сомалі, Рубікон та керівного складу 9 омсбр 51 А), м. Донецьк, 9 бат "Кайрос 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра”;

  • ЗРК "Оса", нп Спартак, Донецька обл., 1 ОЦ СБС;

  • укриття з озброєнням та військовою технікою підрозділу 72 омсбр 3 АК. нп Дебальцеве, Донецька обл;

  • 5 берегових РЛС;

  • ТПД пілотів БпЛА літакового типу, нп Роздол, Запорізька обл;

  • майстерня БП для важких БпЛА 14 дршбр ДК, нп Сокологірськ, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2";

  • слад БпЛА підрозділу зі складу 60 омсбр 5 А, м. Маріуполь, Донецька обл., 413 оп СБС "Рейд";

  • логістичний транспорт ворога, Луганська, Донецька та Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2", 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".

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