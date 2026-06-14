Україна змінює весь світовий порядок — експерти

Експерти The New York Times вважають, що Україна зруйнувала плани Росії побудувати новий світовий порядок, а Іран ідентично дав відсіч США у цьому прагненні. Фактично Київ та Тегеран показали світу, що великі держави насправді немають сил, щоб диктувати свої правила гри меншим країнам.
Головні тези:
- Україна та Іран показали світу, що Росія та США більше не є наддержавами.
- Однак Путін і Трамп ніколи не захочуть публічно визнати свої поразки.
Україна спровокувала доленосні та глобальні зміни
За словами фахівців, Путін і Трамп плекали надію на те, що зможуть за лічені дні нав’язати свої умови меншим країнам.
Вони були переконані, що усунення керівництва супротивника вирішить всі проблеми, однак все виявилося набагато складніше.
Фактично Росія та США встрягли у війни, з яких їм вже не вийти без анормальних втрат та знищеної репутації.
Це свідчить також про те, що сам термін “наддержава” віджив своє, адже маленькі країни більше не дають себе зламати та залякати.
Головною проблемою досі залишається те, що Путін і Трамп не хочуть визнати свої поразки та дати задній хід.
Однак увесь світ уже знає про те, що вони програли свої війни маленьким супротивникам.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-