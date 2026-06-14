Україна змінює весь світовий порядок — експерти

Експерти The New York Times вважають, що Україна зруйнувала плани Росії побудувати новий світовий порядок, а Іран ідентично дав відсіч США у цьому прагненні. Фактично Київ та Тегеран показали світу, що великі держави насправді немають сил, щоб диктувати свої правила гри меншим країнам.

Україна спровокувала доленосні та глобальні зміни

За словами фахівців, Путін і Трамп плекали надію на те, що зможуть за лічені дні нав’язати свої умови меншим країнам.

Вони були переконані, що усунення керівництва супротивника вирішить всі проблеми, однак все виявилося набагато складніше.

Фактично Росія та США встрягли у війни, з яких їм вже не вийти без анормальних втрат та знищеної репутації.

Це свідчить також про те, що сам термін “наддержава” віджив своє, адже маленькі країни більше не дають себе зламати та залякати.

Останніми тижнями офіційні особи в Києві та Тегерані демонструють дедалі жорсткішу риторику, відчуваючи себе впевнено у протистоянні номінально більшому ворогу. Поширити

Головною проблемою досі залишається те, що Путін і Трамп не хочуть визнати свої поразки та дати задній хід.

Однак увесь світ уже знає про те, що вони програли свої війни маленьким супротивникам.