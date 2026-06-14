Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін закликав владу РФ почати мінувати російські танкери, щоб унеможливити їхнє перехоплення. Ба більше, він навіть пригрозив західним країнам розливами нафти, тобто екологічною катастрофою.

У Росії панікують через захоплення її танкерів

Сенатор та колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін з обуренням відреагував на арешт танкера російського тіньового флоту Збройними силами Великої Британії.

На тлі останніх подій соратник Кремля закликав негайно почати мінувати власні судна.

Рогозін переконаний у тому, що підривати їх у територіальних водах європейських країн — дійсно хороша ідея.

Вважаю, що треба мінувати танкери, які ми використовуємо. Ініціація має відбуватися у разі надходження відповідних команд або за відхилення танкера від маршруту і примусового його заходу в чужий порт, — заявив російський сенатор. Поширити

На цьому тлі Рогозін також почав лякати Захід екологічною катастрофою у вигляді розливу нафти після підриву російських танкерів у західних портах.

Як уже згадувалося раніше, вранці 14 червня британський лідер Кір Стармер наказав своїм Збройним силам перехопити судно SMYRTOS, що є частиною російського "тіньового флоту".

Цю операцію успішно реалізували бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.