Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін закликав владу РФ почати мінувати російські танкери, щоб унеможливити їхнє перехоплення. Ба більше, він навіть пригрозив західним країнам розливами нафти, тобто екологічною катастрофою.
Головні тези:
- Заява Рогозіна стала реакцією на британську операцію проти російського танкера.
- Відео захоплення ворожого судна SMYRTOS уже опублікували в мережі.
У Росії панікують через захоплення її танкерів
Сенатор та колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін з обуренням відреагував на арешт танкера російського тіньового флоту Збройними силами Великої Британії.
На тлі останніх подій соратник Кремля закликав негайно почати мінувати власні судна.
Рогозін переконаний у тому, що підривати їх у територіальних водах європейських країн — дійсно хороша ідея.
На цьому тлі Рогозін також почав лякати Захід екологічною катастрофою у вигляді розливу нафти після підриву російських танкерів у західних портах.
Як уже згадувалося раніше, вранці 14 червня британський лідер Кір Стармер наказав своїм Збройним силам перехопити судно SMYRTOS, що є частиною російського "тіньового флоту".
Цю операцію успішно реалізували бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю.
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