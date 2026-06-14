В Кремле пугают мир "катастрофой" из-за перехвата танкеров РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В Кремле пугают мир "катастрофой" из-за перехвата танкеров РФ

В России паникуют из-за захвата ее танкеров
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Источник:  online.ua

Эксглава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал власти РФ начать минировать российские танкеры, чтобы сделать невозможным их перехват. Более того, он даже пригрозил западным странам разливами нефти, то есть экологической катастрофой.

Главные тезисы

  • Заявление Рогозина было реакцией на британскую операцию против российского танкера.
  • Видео захвата вражеского судна SMYRTOS уже опубликовали в сети.

В России паникуют из-за захвата ее танкеров

Сенатор и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с негодованием отреагировал на арест танкера российского теневого флота Вооруженными силами Великобритании.

На фоне последних событий соратник Кремля призвал немедленно начать минировать собственные суда.

Рогозин убежден в том, что взрывать их в территориальных водах европейских стран — действительно хорошая идея.

Считаю, что нужно минировать танкеры, которые мы используем. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительном его заходе в чужой порт, — заявил российский сенатор.

На этом фоне Рогозин начал пугать Запад экологической катастрофой в виде разлива нефти после подрыва российских танкеров в западных портах.

Как уже упоминалось ранее, утром 14 июня британский лидер Кир Стармер приказал своим вооруженным силам перехватить судно SMYRTOS, которое является частью российского "теневого флота".

Эту операцию успешно реализовали бойцы Королевской морской пехоты и специально подготовленные сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

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