Украина меняет весь мировой порядок — эксперты
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Украина меняет весь мировой порядок — эксперты

Украина спровоцировала судьбоносные и глобальные изменения
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Источник:  The New York Times

Эксперты The New York Times считают, что Украина разрушила планы России построить новый мировой порядок, а Иран дал отпор США в этом стремлении. Фактически Киев и Тегеран показали миру, что большие государства действительно не имеют сил, чтобы диктовать свои правила игры меньшим странам.

Главные тезисы

  • Украина и Иран показали миру, что Россия и США больше не являются сверхдержавами.
  • Однако Путин и Трамп никогда не захотят публично признать свои поражения.

Украина спровоцировала судьбоносные и глобальные изменения

По словам аналитиков, Путин и Трамп питали надежду на то, что смогут за считанные дни навязать свои условия меньшим странам.

Они были убеждены, что устранение руководства противника решит все проблемы, однако все оказалось гораздо сложнее.

Фактически, Россия и США встряли в войны, из которых им уже не выйти без анормальных потерь и уничтоженной репутации.

Это свидетельствует о том, что сам термин "сверхдержава" отжил свое, ведь маленькие страны больше не дают себя сломать и запугать.

В последние недели официальные лица в Киеве и Тегеране демонстрируют все более жесткую риторику, чувствуя себя уверенно в противостоянии номинально большему врагу.

Главной проблемой остается то, что Путин и Трамп не хотят признать свои поражения и дать задний ход.

Однако весь мир уже знает, что они проиграли свои войны маленьким противникам.

На самом деле и Вашингтон, и Москва потерпели поражение в достижении тех целей, которые они перед собой поставили, — подчеркнула бывшая советница Белого дома по России и Европе Фиона Хилл.

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