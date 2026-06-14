Силы обороны поразили живую силу, пункты управления и склады армии РФ

За прошедшую ночь и предыдущие сутки подразделения украинских войск нанесли поражение по ряду военных объектов российских оккупационных войск как на территории РФ, так и на ВОТ. В этот раз под удары попали скопления солдат РФ, вражеские пункты управления и склады.

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Важной целью для украинских войск на этот раз стал командно-наблюдательный пункт врага на Брянщине.

Кроме того, под удары СОУ попали пункты управления БПЛА армии РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.

В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника. В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка. Поделиться

Генштаб ВСУ отмечает, что также Силы обороны активно били по скоплениям живой силы армии РФ на Луганщине, Запорожье, Донбассе, Харьковщине, Днепровщине, а также Брянщине.