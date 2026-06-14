Силы обороны поразили живую силу, пункты управления и склады армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили живую силу, пункты управления и склады армии РФ

Генштаб ВСУ
Новые операции Сил обороны Украины - какие результаты
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За прошедшую ночь и предыдущие сутки подразделения украинских войск нанесли поражение по ряду военных объектов российских оккупационных войск как на территории РФ, так и на ВОТ. В этот раз под удары попали скопления солдат РФ, вражеские пункты управления и склады.

Главные тезисы

  • Также уточнены результаты попаданий по нефтетерминалу "Таманнефтегаз".
  • Он является одним из основных экспортных нефтяных объектов врага в Черноморском регионе.

Новые операции Сил обороны Украины — какие результаты

Важной целью для украинских войск на этот раз стал командно-наблюдательный пункт врага на Брянщине.

Кроме того, под удары СОУ попали пункты управления БПЛА армии РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.

В районе Сокологорска Луганской области поражена мастерская по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов противника. В Донецкой области поражен полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Быка.

Генштаб ВСУ отмечает, что также Силы обороны активно били по скоплениям живой силы армии РФ на Луганщине, Запорожье, Донбассе, Харьковщине, Днепровщине, а также Брянщине.

Кроме того, по результатам доразведки пораженного 13 июня 2026 года нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе населенного пункта Волна Краснодарского края России подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

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