Силы обороны поразили живую силу, пункты управления и склады армии РФ

За прошедшую ночь и предыдущие сутки подразделения украинских войск нанесли поражение по ряду военных объектов российских оккупационных войск как на территории РФ, так и на ВОТ. В этот раз под удары попали скопления солдат РФ, вражеские пункты управления и склады.
Главные тезисы
- Также уточнены результаты попаданий по нефтетерминалу "Таманнефтегаз".
- Он является одним из основных экспортных нефтяных объектов врага в Черноморском регионе.
Новые операции Сил обороны Украины — какие результаты
Важной целью для украинских войск на этот раз стал командно-наблюдательный пункт врага на Брянщине.
Кроме того, под удары СОУ попали пункты управления БПЛА армии РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей.
Генштаб ВСУ отмечает, что также Силы обороны активно били по скоплениям живой силы армии РФ на Луганщине, Запорожье, Донбассе, Харьковщине, Днепровщине, а также Брянщине.
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