Сили оборони уразили живу силу, пункти управління та склади армії РФ

Протягом минулої ночі та попередньої доби підрозділи українських військ завдали ураження по низці військових об'єктів російських окупаційних військ як на території РФ, так і на ТОТ. Цього разу під удари потрапили скупчення солдатів РФ, ворожі пункти управління та склади.
Головні тези:
- Також уточнено результати влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз".
- Він є одним із головних експортних нафтових об'єктів ворога у Чорноморському регіоні.
Нові операції Сил оборони України — які результати
Важливою ціллю для українських військ цього разу став командно-спостережний пункт ворога на Брянщині.
Окрім того, під удари СОУ потрапили пункти управління БпЛА армії РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Херсонської областей.
Генштаб ЗСУ наголошує, що також Сили оборони активно били по скупченнях живої сили армії РФ на Луганщині, Запоріжжі, Донбасі, Харківщині, Дніпровщині, а також Брянщині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-