Сили оборони уразили живу силу, пункти управління та склади армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили живу силу, пункти управління та склади армії РФ

Генштаб ЗСУ
Нові операції Сил оборони України - які результати
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Протягом минулої ночі та попередньої доби підрозділи українських військ завдали ураження по низці військових об'єктів російських окупаційних військ як на території РФ, так і на ТОТ. Цього разу під удари потрапили скупчення солдатів РФ, ворожі пункти управління та склади.

Головні тези:

  • Також уточнено результати влучань по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз".
  • Він є одним із головних експортних нафтових об'єктів ворога у Чорноморському регіоні. 

Нові операції Сил оборони України — які результати

Важливою ціллю для українських військ цього разу став командно-спостережний пункт ворога на Брянщині.

Окрім того, під удари СОУ потрапили пункти управління БпЛА армії РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Херсонської областей.

У районі Сокологірська Луганської області уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника. У Донецькій області уражено польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика.

Генштаб ЗСУ наголошує, що також Сили оборони активно били по скупченнях живої сили армії РФ на Луганщині, Запоріжжі, Донбасі, Харківщині, Дніпровщині, а також Брянщині.

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 13 червня 2026 року нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у районі населеного пункту Волна Краснодарського краю рф підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.

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