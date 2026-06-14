Что предусматривает соглашение США и Ирана — первые подробности

Проект меморандума предусматривает следующие основные условия:

Иран должен немедленно открыть Ормузский пролив для всех торговых судов, а США, в ответ, снимают морскую блокаду иранских портов. Процесс отмены блокады начнется сразу после подписания документа и должен быть полностью завершен в течение 30 дней;

Соединенные Штаты берут на себя обязательство не вводить новые санкции против Ирана до момента заключения финального соглашения;

После подписания окончательной договоренности все санкции США и ООН в отношении Ирана должны постепенно отменяться в соответствии с согласованным графиком;

США временно снимают ограничения на экспорт нефти из Ирана, что позволяет стране продавать нефть и получать от этого доходы;

Вашингтон также соглашается разморозить около 25 миллиардов долларов иранских активов, в том числе через прямые переводы, региональное финансовое взаимодействие и кредитные механизмы;

В сотрудничестве с региональными партнерами США будет разработан план восстановления и развития Ирана, который должен быть согласован с Тегераном в течение 60 дней;

Иран подтверждает обязательство не создавать и не покупать ядерное оружие;

До момента финального соглашения Иран сохраняет нынешнее состояние своей ядерной программы, не расширяя обогащение урана и не увеличивая ядерную инфраструктуру;

США позволяют Ирану осуществить разбавление запасов высокообогащенного урана без вывоза его за пределы страны в рамках предстоящего комплексного соглашения;