Что предусматривает соглашение США и Ирана — первые подробности

По словам западных журналистов, они получили от официального Тегерана документ с положениями меморандума о взаимопонимании Ирана и США.
Главные тезисы
- До заключения окончательного соглашения Иран сохранит текущий статус ядерной программы.
- США якобы согласились разрешить Ирану разбавить свои запасы высокообогащенного урана на иранской территории.
О чем договариваются Иран и США
Проект меморандума предусматривает следующие основные условия:
Иран должен немедленно открыть Ормузский пролив для всех торговых судов, а США, в ответ, снимают морскую блокаду иранских портов. Процесс отмены блокады начнется сразу после подписания документа и должен быть полностью завершен в течение 30 дней;
Соединенные Штаты берут на себя обязательство не вводить новые санкции против Ирана до момента заключения финального соглашения;
После подписания окончательной договоренности все санкции США и ООН в отношении Ирана должны постепенно отменяться в соответствии с согласованным графиком;
США временно снимают ограничения на экспорт нефти из Ирана, что позволяет стране продавать нефть и получать от этого доходы;
Вашингтон также соглашается разморозить около 25 миллиардов долларов иранских активов, в том числе через прямые переводы, региональное финансовое взаимодействие и кредитные механизмы;
В сотрудничестве с региональными партнерами США будет разработан план восстановления и развития Ирана, который должен быть согласован с Тегераном в течение 60 дней;
Иран подтверждает обязательство не создавать и не покупать ядерное оружие;
До момента финального соглашения Иран сохраняет нынешнее состояние своей ядерной программы, не расширяя обогащение урана и не увеличивая ядерную инфраструктуру;
США позволяют Ирану осуществить разбавление запасов высокообогащенного урана без вывоза его за пределы страны в рамках предстоящего комплексного соглашения;
Вопросы ядерной программы, обогащения урана и управления запасами высокообогащенного урана должны быть дополнительно проработаны в течение 60 дней после подписания меморандума и закреплены в окончательном документе.
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