Що передбачає угода США та Ірану — перші подробиці
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Що передбачає угода США та Ірану — перші подробиці

Трамп
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Джерело:  Reuters

За словами західних журналістів, вони отримали від офіційного Тегерану документ із положеннями меморандуму про взаємопорозуміння Ірану та США.

Головні тези:

  • До укладення остаточної угоди Іран збереже поточний статус своєї ядерної програми.
  • США нібито погодилися дозволити Ірану розбавити свої запаси високозбагаченого урану на іранській території в рамках майбутньої всеосяжної угоди.

Про що домовляються Іран і США

Проєкт меморандуму передбачає такі основні умови:

  1. Іран має негайно відкрити Ормузьку протоку для всіх торгових суден, а США, у відповідь, знімають морську блокаду іранських портів. Процес скасування блокади розпочнеться одразу після підписання документа і має бути повністю завершений протягом 30 днів;

  2. Сполучені Штати беруть на себе зобов’язання не запроваджувати нові санкції проти Ірану до моменту укладення фінальної угоди;

  3. Після підписання остаточної домовленості всі санкції США та ООН щодо Ірану мають бути поступово скасовані відповідно до погодженого графіка;

  4. США тимчасово знімають обмеження на експорт нафти з Ірану, що дозволяє країні продавати нафту та отримувати від цього доходи;

  5. Вашингтон також погоджується розморозити близько 25 мільярдів доларів іранських активів, зокрема через прямі перекази, регіональну фінансову взаємодію та кредитні механізми;

  6. У співпраці з регіональними партнерами США розроблять план відновлення та розвитку Ірану, який має бути узгоджений із Тегераном протягом 60 днів;

  7. Іран підтверджує зобов’язання не створювати і не купувати ядерну зброю;

  8. До моменту фінальної угоди Іран зберігає нинішній стан своєї ядерної програми, не розширюючи збагачення урану та не збільшуючи ядерну інфраструктуру;

  9. США дозволяють Ірану здійснити розбавлення запасів високозбагаченого урану без вивезення його за межі країни, у межах майбутньої комплексної угоди;

  10. Питання ядерної програми, збагачення урану та управління запасами високозбагаченого урану мають бути додатково опрацьовані протягом 60 днів після підписання меморандуму й закріплені в остаточному документі.

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