Що передбачає угода США та Ірану — перші подробиці

За словами західних журналістів, вони отримали від офіційного Тегерану документ із положеннями меморандуму про взаємопорозуміння Ірану та США.
Головні тези:
- До укладення остаточної угоди Іран збереже поточний статус своєї ядерної програми.
- США нібито погодилися дозволити Ірану розбавити свої запаси високозбагаченого урану на іранській території в рамках майбутньої всеосяжної угоди.
Про що домовляються Іран і США
Проєкт меморандуму передбачає такі основні умови:
Іран має негайно відкрити Ормузьку протоку для всіх торгових суден, а США, у відповідь, знімають морську блокаду іранських портів. Процес скасування блокади розпочнеться одразу після підписання документа і має бути повністю завершений протягом 30 днів;
Сполучені Штати беруть на себе зобов’язання не запроваджувати нові санкції проти Ірану до моменту укладення фінальної угоди;
Після підписання остаточної домовленості всі санкції США та ООН щодо Ірану мають бути поступово скасовані відповідно до погодженого графіка;
США тимчасово знімають обмеження на експорт нафти з Ірану, що дозволяє країні продавати нафту та отримувати від цього доходи;
Вашингтон також погоджується розморозити близько 25 мільярдів доларів іранських активів, зокрема через прямі перекази, регіональну фінансову взаємодію та кредитні механізми;
У співпраці з регіональними партнерами США розроблять план відновлення та розвитку Ірану, який має бути узгоджений із Тегераном протягом 60 днів;
Іран підтверджує зобов’язання не створювати і не купувати ядерну зброю;
До моменту фінальної угоди Іран зберігає нинішній стан своєї ядерної програми, не розширюючи збагачення урану та не збільшуючи ядерну інфраструктуру;
США дозволяють Ірану здійснити розбавлення запасів високозбагаченого урану без вивезення його за межі країни, у межах майбутньої комплексної угоди;
Питання ядерної програми, збагачення урану та управління запасами високозбагаченого урану мають бути додатково опрацьовані протягом 60 днів після підписання меморандуму й закріплені в остаточному документі.
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