Що передбачає угода США та Ірану — перші подробиці

Проєкт меморандуму передбачає такі основні умови:

Іран має негайно відкрити Ормузьку протоку для всіх торгових суден, а США, у відповідь, знімають морську блокаду іранських портів. Процес скасування блокади розпочнеться одразу після підписання документа і має бути повністю завершений протягом 30 днів;

Сполучені Штати беруть на себе зобов’язання не запроваджувати нові санкції проти Ірану до моменту укладення фінальної угоди;

Після підписання остаточної домовленості всі санкції США та ООН щодо Ірану мають бути поступово скасовані відповідно до погодженого графіка;

США тимчасово знімають обмеження на експорт нафти з Ірану, що дозволяє країні продавати нафту та отримувати від цього доходи;

Вашингтон також погоджується розморозити близько 25 мільярдів доларів іранських активів, зокрема через прямі перекази, регіональну фінансову взаємодію та кредитні механізми;

У співпраці з регіональними партнерами США розроблять план відновлення та розвитку Ірану, який має бути узгоджений із Тегераном протягом 60 днів;

Іран підтверджує зобов’язання не створювати і не купувати ядерну зброю;

До моменту фінальної угоди Іран зберігає нинішній стан своєї ядерної програми, не розширюючи збагачення урану та не збільшуючи ядерну інфраструктуру;

США дозволяють Ірану здійснити розбавлення запасів високозбагаченого урану без вивезення його за межі країни, у межах майбутньої комплексної угоди;