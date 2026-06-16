Путіну боялися сказати, що Україна знищила крейсер "Москва"

Поки у квітні 2022 року Україна святкувала одна з найгучніших перемог у війни з Росією — затоплення ракетного крейсера “Москва” — диктатор Володимир Путіна понад тиждень навіть не здогадувався, що це сталося.
Головні тези:
- Путіна має викривлене уявлення про ситуацію в Росії та на українському фронті.
- Департамент пресслужби диктатора боїться його реакції на поразки РФ у війні.
Путін не знає правду про хід війни Росії проти України
Такою інформацією поділився колишній шеф-редактор програми "Вести" на "Россия-1" Дмитро Скоробутов, повідомляє "Эхо".
За його словами, останні 15 років для глави Кремля готують спеціальні випуски новин, в яких йому брешуть про стан справ у Росії.
Як виявилося, про реальний хід російсько-української війни Путін також знає вкрай мало.
Особливо сиутація з викривленням інформації загострилася після того, як Україна потопила ракетний крейсер “Москва” 14 квітня 2022 року.
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