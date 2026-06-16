Путіну боялися сказати, що Україна знищила крейсер "Москва"

Поки у квітні 2022 року Україна святкувала одна з найгучніших перемог у війни з Росією — затоплення ракетного крейсера “Москва” — диктатор Володимир Путіна понад тиждень навіть не здогадувався, що це сталося.

Путін не знає правду про хід війни Росії проти України

Такою інформацією поділився колишній шеф-редактор програми "Вести" на "Россия-1" Дмитро Скоробутов, повідомляє "Эхо" .

За його словами, останні 15 років для глави Кремля готують спеціальні випуски новин, в яких йому брешуть про стан справ у Росії.

Припустимо, о 20-й годині в ефірі вийшов звичайний випуск "Вестей", після чого залишилася випускова бригада. У нас були, відповідно, вказівки, які новини залишити в цьому випуску, які додати, де що прикрасити, де що вибрати, щоб Путіну потім показати ідеальну картинку прекрасної Росії теперішнього часу. Ось він такий хороший президент, і дивіться, в телевізорі про вас як добре говорять, — розповів Скоробутов. Поширити

Як виявилося, про реальний хід російсько-української війни Путін також знає вкрай мало.

Особливо сиутація з викривленням інформації загострилася після того, як Україна потопила ракетний крейсер “Москва” 14 квітня 2022 року.