Путіну боялися сказати, що Україна знищила крейсер "Москва"
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Путіну боялися сказати, що Україна знищила крейсер "Москва"

Путін не знає правду про хід війни Росії проти України
Джерело:  online.ua

Поки у квітні 2022 року Україна святкувала одна з найгучніших перемог у війни з Росією — затоплення ракетного крейсера “Москва” — диктатор Володимир Путіна понад тиждень навіть не здогадувався, що це сталося.

Головні тези:

  • Путіна має викривлене уявлення про ситуацію в Росії та на українському фронті.
  • Департамент пресслужби диктатора боїться його реакції на поразки РФ у війні.

Путін не знає правду про хід війни Росії проти України

Такою інформацією поділився колишній шеф-редактор програми "Вести" на "Россия-1" Дмитро Скоробутов, повідомляє "Эхо".

За його словами, останні 15 років для глави Кремля готують спеціальні випуски новин, в яких йому брешуть про стан справ у Росії.

Припустимо, о 20-й годині в ефірі вийшов звичайний випуск "Вестей", після чого залишилася випускова бригада. У нас були, відповідно, вказівки, які новини залишити в цьому випуску, які додати, де що прикрасити, де що вибрати, щоб Путіну потім показати ідеальну картинку прекрасної Росії теперішнього часу. Ось він такий хороший президент, і дивіться, в телевізорі про вас як добре говорять, — розповів Скоробутов.

Як виявилося, про реальний хід російсько-української війни Путін також знає вкрай мало.

Особливо сиутація з викривленням інформації загострилася після того, як Україна потопила ракетний крейсер “Москва” 14 квітня 2022 року.

Путіна тримали в невідомості понад тиждень, що у нього немає більше крейсера "Москва", що у нього залишилася тільки "друга армія світу", — зазначив Скоробутов.

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