Путину боялись сказать, что Украина уничтожила крейсер "Москва"
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Путину боялись сказать, что Украина уничтожила крейсер "Москва"

крейсер "Москва"
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Источник:  online.ua

Пока в апреле 2022 года Украина праздновала одну из самых громких побед в войне с Россией — уничтожение ракетного крейсера "Москва" — диктатор Владимир Путина больше недели даже не догадывался, что это произошло.

Главные тезисы

  • У Путина есть искаженное представление о ситуации в России и на украинском фронте.
  • Департамент пресс-службы диктатора боится его реакции на поражения РФ в войне.

Путин не знает правду о ходе войны России против Украины

Такой информацией поделился бывший шеф-редактор программы "Вести" на "Россия-1" Дмитрий Скоробутов, сообщает "Эхо".

По его словам, последние 15 лет для главы Кремля готовят специальные выпуски новостей, в которых ему врут о положении дел в России.

Допустим, в 20 часов в эфире вышел обычный выпуск "Вестей", после чего осталась выпускная бригада. У нас были соответственно указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что украсить, где что выбрать, чтобы Путину потом показать идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, в телевизоре о вас как хорошо говорят, — рассказал Скоробутов.

Как оказалось, о реальном ходе российско-украинской войны Путин тоже знает очень мало.

Особенно ситуация с искажением информации обострилась после того, как Украина потопила ракетный крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года.

Путина держали в неизвестности больше недели, что у него нет больше крейсера "Москва", что у него осталась только "вторая армия мира", — отметил Скоробутов.

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