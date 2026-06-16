Путину боялись сказать, что Украина уничтожила крейсер "Москва"

Пока в апреле 2022 года Украина праздновала одну из самых громких побед в войне с Россией — уничтожение ракетного крейсера "Москва" — диктатор Владимир Путина больше недели даже не догадывался, что это произошло.
Главные тезисы
- У Путина есть искаженное представление о ситуации в России и на украинском фронте.
- Департамент пресс-службы диктатора боится его реакции на поражения РФ в войне.
Путин не знает правду о ходе войны России против Украины
Такой информацией поделился бывший шеф-редактор программы "Вести" на "Россия-1" Дмитрий Скоробутов, сообщает "Эхо".
По его словам, последние 15 лет для главы Кремля готовят специальные выпуски новостей, в которых ему врут о положении дел в России.
Как оказалось, о реальном ходе российско-украинской войны Путин тоже знает очень мало.
Особенно ситуация с искажением информации обострилась после того, как Украина потопила ракетный крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года.
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