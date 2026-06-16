Путину боялись сказать, что Украина уничтожила крейсер "Москва"

Пока в апреле 2022 года Украина праздновала одну из самых громких побед в войне с Россией — уничтожение ракетного крейсера "Москва" — диктатор Владимир Путина больше недели даже не догадывался, что это произошло.

Путин не знает правду о ходе войны России против Украины

Такой информацией поделился бывший шеф-редактор программы "Вести" на "Россия-1" Дмитрий Скоробутов, сообщает "Эхо" .

По его словам, последние 15 лет для главы Кремля готовят специальные выпуски новостей, в которых ему врут о положении дел в России.

Допустим, в 20 часов в эфире вышел обычный выпуск "Вестей", после чего осталась выпускная бригада. У нас были соответственно указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что украсить, где что выбрать, чтобы Путину потом показать идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, в телевизоре о вас как хорошо говорят, — рассказал Скоробутов. Поделиться

Как оказалось, о реальном ходе российско-украинской войны Путин тоже знает очень мало.

Особенно ситуация с искажением информации обострилась после того, как Украина потопила ракетный крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года.