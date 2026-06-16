СБС разнесли российский хаб "Бордель" в Донецке — видео

16 июня стало известно, что Силы беспилотных систем Украины совершили атаку на вражеский хаб под названием "Бордель" в Донецке. Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди уточнил, что речь идет о логове и составах "Сомали", "Рубикона" и 9 омсбр 51 армии РФ.
Главные тезисы
- Под удар попали укрытия с вооружением и военной техникой вражеского подразделения.
- Также успешно поражены 5 береговых российских РЛС.
Мадяр показал новую успешную операцию СБС
Кроме того, Мадяр объявил весь список пораженных вражеских целей:
хаб "Бордель" (база подразделений Сомали, Рубикон и руководящего состава 9 омсбр 51 А), г. Донецк, 9 бат "Кайрос 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";
ЗРК "Оса", нп Спартак, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;
укрытие с вооружением и военной техникой подразделения 72 омсбр 3 АК. нп Дебальцево, Донецкая обл;
5 береговых РЛС;
ТПД пилотов БПЛА самолетного типа, нп Роздол, Запорожская обл;
мастерская БП для тяжелых БПЛА 14 дршбр ДК, нп Сокологорск, Луганская обл., 20 ОБр СБС "К-2";
слад БпЛА подразделения из состава 60 омсбр 5 А, г. Мариуполь, Донецкая обл., 413 оп СБС "Рейд";
логистический транспорт врага, Луганская, Донецкая и Херсонская обл., 20 ОБр СБС "К-2", 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-