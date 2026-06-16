СБС разнесли российский хаб "Бордель" в Донецке — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБС разнесли российский хаб "Бордель" в Донецке — видео

Силы беспилотных систем
Мадяр показал новую успешную операцию СБС
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16 июня стало известно, что Силы беспилотных систем Украины совершили атаку на вражеский хаб под названием "Бордель" в Донецке. Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди уточнил, что речь идет о логове и составах "Сомали", "Рубикона" и 9 омсбр 51 армии РФ.

Главные тезисы

  • Под удар попали укрытия с вооружением и военной техникой вражеского подразделения.
  • Также успешно поражены 5 береговых российских РЛС.

Мадяр показал новую успешную операцию СБС

Какая жизнь у червей, так и бордели. Среди разноцветных целей Птиц СБС ночью 15-16 июня в оперативной глубине противника: ЗРК «Оса», 5 береговых РЛС в Крыму, склады вооружения, военной техники и мастерской дронов, ТПД личного состава, логистический двойный груз червей в направлении паралича.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Кроме того, Мадяр объявил весь список пораженных вражеских целей:

  • хаб "Бордель" (база подразделений Сомали, Рубикон и руководящего состава 9 омсбр 51 А), г. Донецк, 9 бат "Кайрос 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра";

  • ЗРК "Оса", нп Спартак, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС;

  • укрытие с вооружением и военной техникой подразделения 72 омсбр 3 АК. нп Дебальцево, Донецкая обл;

  • 5 береговых РЛС;

  • ТПД пилотов БПЛА самолетного типа, нп Роздол, Запорожская обл;

  • мастерская БП для тяжелых БПЛА 14 дршбр ДК, нп Сокологорск, Луганская обл., 20 ОБр СБС "К-2";

  • слад БпЛА подразделения из состава 60 омсбр 5 А, г. Мариуполь, Донецкая обл., 413 оп СБС "Рейд";

  • логистический транспорт врага, Луганская, Донецкая и Херсонская обл., 20 ОБр СБС "К-2", 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра".

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