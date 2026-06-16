СБС разнесли российский хаб "Бордель" в Донецке — видео

Какая жизнь у червей, так и бордели. Среди разноцветных целей Птиц СБС ночью 15-16 июня в оперативной глубине противника: ЗРК «Оса», 5 береговых РЛС в Крыму, склады вооружения, военной техники и мастерской дронов, ТПД личного состава, логистический двойный груз червей в направлении паралича.