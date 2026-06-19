СБС поразили подземное хранилище газа в Крыму и ряд военных целей на ВОТ — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа во временно оккупированном Крыму и ряд целей на самом полуострове, а также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

Новая "бавовна" от СБС на ВОТ

Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.

Впечатлены, в частности, Глебовское подземное хранилище газа в Дозорном и его исследовательский центр во Внуковом (Тарханкут). Хранилище регулирует сезонную и суточную норму потребления газа на полуострове, поддерживает давление в газотранспортной системе.

Также на территории временно оккупированного Крыма Силы беспилотных систем поразили радиолокационную станцию Репейник в Каменском и тепловоз в Раздольном.

Остальные пораженные объекты: