СБС поразили подземное хранилище газа в Крыму и ряд военных целей на ВОТ — видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили объекты Глебовского подземного хранилища газа во временно оккупированном Крыму и ряд целей на самом полуострове, а также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
Главные тезисы
- Силы беспилотных систем поразили подземное хранилище газа Глебовского в Крыму, объекты на полуострове и в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.
- Цели атаки включали радиолокационные станции, тепловоз, бронированные транспортеры и другие важные объекты в различных регионах.
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Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил в Фейсбуке, обнародовав видео с боевой работой.
Впечатлены, в частности, Глебовское подземное хранилище газа в Дозорном и его исследовательский центр во Внуковом (Тарханкут). Хранилище регулирует сезонную и суточную норму потребления газа на полуострове, поддерживает давление в газотранспортной системе.
Также на территории временно оккупированного Крыма Силы беспилотных систем поразили радиолокационную станцию Репейник в Каменском и тепловоз в Раздольном.
Остальные пораженные объекты:
радиолокационная станция врага П-18 «Терек» в Нововасиловке Запорожской области;
два легких бронированных многоцелевых транспортера-тягача российской армии ЗУ-23 в Смоляниново и Тарасовке Луганской области;
топливозаправщики захватчиков в Донецкой, Запорожской и Луганской областях;
цистерна с горюче-смазочными материалами врага в Брянке Луганской области;
командно-наблюдательный пункт подразделения из состава 656 мотострелкового полка 29-й гвардейской общевойсковой армии РФ в Великой Новоселке Донецкой области;
логистический транспорт русских войск в Луганской и Запорожской областях.
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